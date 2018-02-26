Товарооборот между Ташкентом и Киевом составил 300 миллионов долларов

По словам посла Украины в Узбекистане, основные статьи украинского экспорта — фармацевтическая продукция, изделия из черных металлов, котлы и машины

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Украиной за 2017 год увеличился на 36% и составил 300 миллионов долларов, пишет ИА "Жахон" со ссылкой на посла Украины в республике Юрия Савченко.

При этом, по словам дипломата, украинский экспорт в Узбекистан увеличился на 19%, а импорт из РУ — на 70%.

© Sputnik/ Александр Кондратюк Ташкент и Киев займутся разведением свиней

Савченко отметил, что 20-30% украинских товаров поступают на узбекский рынок из третьих стран. Отсюда товарооборот, примерно, находится на уровне около 500 миллионов долларов.

Как утверждает посол, основные статьи украинского экспорта — фармацевтическая продукция, изделия из черных металлов, котлы и машины (оборудование для нефте- и газоперекачивающих магистралей), а также другие товары.

Обращая отдельное внимание на увеличение поставок сахара, Савченко сказал, что на Украине есть достаточные объемы этого продукта, которые могут покрыть потребности Узбекистана.

Также, по мнению дипломата, перспектива существует в торговле химическими удобрениями, цветными металлами и различными полотнами, в том числе и техническими тканями.