Узбекистан намерен возобновить разведку нефти и газа в Афганистане

Узбекская сторона в 90-е годы провела ряд геологических изысканий на перспективных нефтегазовых площадях в Афганистане, однако из-за ситуации в этой стране дальнейшие работы были свернуты

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистан изучает возможность возобновления геологоразведки нефти и газа в северной части Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства внешней торговли Узбекистана.

Представитель министерства сообщил, что на минувшей неделе вопросы сотрудничества в нефтегазовой отрасли обсуждались в ходе переговоров в МВТ со специальным представителем президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Шакиром Каргаром.

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"Обсудили возможность совместных проектов по возобновлению геологоразведки перспективных углеводородных месторождений в северной части Афганистана", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей переговоров.

По данным министерства, стороны также обменялись мнениями по ускорению реализации стратегически важных инфраструктурных проектов — строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Герат" и линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри".

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил АО "Узбекнефтегаз" активизировать работу по выходу на международные рынки. Ранее, в июне председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов сообщал, что компания изучит возможность участия в строительстве газопровода "Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия" (ТАПИ).