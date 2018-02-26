В Узбекистане разрабатывают пятую очередь золоторудного карьера "Мурунтау"

Проект предусматривает отработку карьера до глубины 900-950 метров до конца 2025 года, это позволит увеличить добычу на 30% — до 50 миллионов тонн руды в год

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекское ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) приступило к отработке пятой очереди карьера по добыче золота "Мурунтау", основной сырьевой базы предприятия, это позволит увеличить производство на 30%.

"На 570-м горизонте "Мурунтау" осуществлены первые взрывные работы. Началась отработка пятой очереди карьера", — уточнил РИА Новости представитель комбината.

© Foto: Из личного архива Ильи Буяновского Три колодца в Кызылкумах

Проект предусматривает отработку карьера до глубины 900-950 метров до конца 2025 года, это позволит увеличить добычу на 30% до 50 миллионов тонн руды в год.

По данным инвестиционной госпрограммы, финансирование проекта стоимостью 230 миллионов долларов будет осуществляться за счет собственных средств НГМК — 140 миллионов долларов и кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 90 миллионов долларов.

Отработка являющегося одним из самых крупных в мире золоторудных месторождений карьера "Мурунтау" открытым способом началась в 1967 году. С начала эксплуатации здесь добыто более полутора миллиардов тонн руды. В настоящий момент глубина карьера (IV очередь) составляет 565 метров.