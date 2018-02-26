Доллар и евро просели к суму — курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 27 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 97,94 сума и составил 10 060,92 сума.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара также потерял 11,09 сума и составил 8171,64 сума.

Рубль прибавил 0,79 сума и стоит 145,89 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.