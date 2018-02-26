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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк защитит потребителей от недобросовестных финансовых организаций

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Служба по защите прав потребителей будет рассматривать обращения, связанные с нарушениями прав потребителей со стороны коммерческих банков, микрокредитных организаций и ломбардов

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Центральный банк Узбекистана создал Службу по защите прав потребителей банковских услуг, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая структура будет рассматривать обращения, связанные с нарушениями прав потребителей со стороны коммерческих банков, микрокредитных организаций и ломбардов, осуществлять меры по устранению таких нарушений и восстановлению прав потребителей.

В дальнейшем в структуре организации будет создана общественная приемная, куда граждане смогут обратиться для получения консультаций и разъяснений норм действующего законодательства в сфере банковских услуг.

"Кроме того, планируется установление минимальных требований по стандартам защиты прав и интересов потребителей банковских услуг, проведение мероприятий в кредитно-финансовой системе по повышению культуры банковского обслуживания, оказанию инновационных услуг для удовлетворения потребностей клиентов и укрепления доверия населения к банковской системе", — отметили в Центробанке.

Среди других планов регулятора — создание системы и условий беспрепятственного доступа потребителей в офисы филиалов банков с введением администраторов для первичного приема клиентов и оказания информационно-консультационной помощи.

Мужчина держит папку в руке
© Sputnik/ Евгений Биятов
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Также будут приняты меры по обеспечению представления клиентам со стороны кредитных учреждений информации о полной стоимости кредита, позволяющей рассчитать его реальную стоимость перед заключением кредитного договора.

Уже в марте появится страница новой службы на интернет-ресурсе Центрального банка, где будет размещаться подробная информация для потребителей банковских услуг. Сейчас в Службу по защите прав потребителей банковских услуг можно обратиться по телефону доверия (0371) 200-00-44.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Банковское право, Банки, Центральный банк



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