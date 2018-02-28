До конца года в трех регионах России Сбербанк собирается открыть прием вкладов по нормам шариата, где не используют ссудный процент и высокорисковые операции
Фермеры смогут продать нереализованную ягоду компании, которая займется переработкой черешни
Также "Узбекские железные дороги" в прошедшем году завершили первый этап строительства новой железной дороги Бухара — Мискен
Власти республики намерены стимулировать участие граждан в привлечении дополнительных финансовых средств для деятельности культурных учреждений