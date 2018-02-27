Меценаты в Узбекистане могут получить налоговые льготы

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В настоящее время в Узбекистане ведется разработка механизма применения налоговых льгот к меценатам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Для этого Фондом развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана готовится ряд предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

По словам заместителя исполнительного директора фонда Гаянэ Умеровой, данная инициатива реализуется в рамках запущенной в республике несколько месяцев назад Программы развития культурного меценатства.

"Эта программа нацелена на более широкое развитие сферы благотворительности в Узбекистане. Она изучает состояние глобальной филантропии, фиксирует основные тенденции и обозначает существующие ключевые проблемы меценатства", — отметила Умерова в интервью Sputnik.

При этом она добавила, что для республики это очень важная программа. В Узбекистане в принципе никогда не уделялось внимание развитию именно культурного меценатства. Фонду важно, чтобы носители культуры и в конечном итоге ее получатели ощущали себя участниками этого процесса.

"Под меценатами мы не имеем в виду людей с высокими доходами или крупный бизнес. Это могут быть и средний или малый бизнес, и просто люди, которые работают в различных сферах. Мы пытаемся донести до них, что они на самом деле получатели культуры. И наши совместные интересы реализуемы только благодаря этому диалогу. Мы не только прорабатываем налоговые льготы для участников этой дискуссии, но также нам важно донести до нашего сообщества, что те налоги, которые они платят, в любом случае попадают в культуру", — рассказала замглавы фонда.

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Основная цель Программы развития культурного меценатства состоит в том, чтобы стимулировать участие граждан в привлечении дополнительных финансовых средств для деятельности культурных учреждений.

Для применения положительного международного опыта фонд наладил партнерство с международной организацией Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS). Она объединяет более ста филантропических ассоциаций и инфраструктурных организаций в сфере благотворительности в 40 странах мира.

Еще одна инициатива фонда в рамках этой работы — организация в ближайшее время форума, направленного на обсуждение и выработку эффективных предложений по развитию меценатства в стране.

"Мы хотим объединить на этой площадке профессионалов сферы культуры, представителей власти, бизнеса, творческого сообщества и заинтересованных граждан. Также пригласим людей из числа реальных меценатов из зарубежных стран", — подчеркнула Умерова.

Отметим, что Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана создан в ноябре прошлого года. В его задачи входят государственная поддержка и дальнейшее развитие национальной культуры и искусства в стране, а также расширение международных и межгосударственных культурных связей.