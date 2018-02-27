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Урожай черешни и вишни

"Узагроэкспорт" будет закупать у фермеров непроданную черешню

© Sputnik/ Виталий Тимкив
Экономика
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Фермеры смогут продать нереализованную ягоду компании, которая займется переработкой черешни

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. "Узагроэкспорт" станет закупать у фермеров и сельских хозяйств непроданную черешню. Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекозиковкатхолдинг", в состав которой входит "Узагроэкспорт".

Продажа будет заключаться на основе фьючерсного контракта. Один килограмм ягоды, предназначенной для переработки, компания будет покупать за три тысячи сумов.

По мнению экспертов, такие меры помогут предотвратить отходы продукции, переработанная черешня пойдет на экспорт.
Кроме того, фермеры получат дополнительный доход.

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Теги:
черешня, Экспорт, фермер, Узагроэкспорт, Узбекистан



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