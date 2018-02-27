"Узагроэкспорт" будет закупать у фермеров непроданную черешню

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. "Узагроэкспорт" станет закупать у фермеров и сельских хозяйств непроданную черешню. Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекозиковкатхолдинг", в состав которой входит "Узагроэкспорт".

Продажа будет заключаться на основе фьючерсного контракта. Один килограмм ягоды, предназначенной для переработки, компания будет покупать за три тысячи сумов.

По мнению экспертов, такие меры помогут предотвратить отходы продукции, переработанная черешня пойдет на экспорт.

Кроме того, фермеры получат дополнительный доход.