Узбекистан намерен увеличить экспорт фруктов и овощей в два раза

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен увеличить в два раза экспорт плодоовощной продукции, сообщает корреспондент Sputnik.
В прошлом году республика отправила за рубеж плодоовощной продукции на 708,8 миллиона долларов с ростом к предыдущему году на 15,6%. Получается, что в этом году Узбекистан намерен довести экспорт до 1,4 миллиарда долларов.
Для достижения этих задач, отмечалось на мероприятии, необходимо в срок и в полном объеме собрать и организовать продажу за рубеж августовского лука, чеснока, культур, посаженных по методу "туксонбости". При этом методе посев происходит осенью, в течение трех месяцев зимы растения под снегом набирают силу и поспевают к маю следующего года.
Также, по словам президента, следует в полной мере задействовать потенциал регионов, специализирующихся на плодоовощеводстве, посадить высокодоходные культуры на 150 тысячах гектаров, высвобождаемых от хлопчатника и зерна площадях, выделить крупным организациям-экспортерам дополнительные посевные площади, организовать современные теплицы, холодильные склады и перерабатывающие предприятия.
Кроме того, президент дал поручение утвердить конкретные "дорожные карты" по созданию современных логистических центров, оказывающих комплексные услуги по хранению, подготовке к экспорту и перевозке товаров.