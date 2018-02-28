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Узбекистан намерен увеличить экспорт фруктов и овощей в два раза

© Pixabay
Экономика
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В 2018 году Узбекистан намерен довести экспорт плодоовощной продукции до 1,4 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан в этом году намерен увеличить в два раза экспорт плодоовощной продукции, сообщает корреспондент Sputnik.

Торговый зал супермаркета
Sputnik / Кирилл Каллиников
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Эту задачу перед профильными ведомствами поставил Шавкат Мирзиёев в ходе прошедшего во вторник в Ташкенте видеоселекторного совещания, посвященного увеличению экспорта и сокращению импорта.

В прошлом году республика отправила за рубеж плодоовощной продукции на 708,8 миллиона долларов с ростом к предыдущему году на 15,6%. Получается, что в этом году Узбекистан намерен довести экспорт до 1,4 миллиарда долларов.

Для достижения этих задач, отмечалось на мероприятии, необходимо в срок и в полном объеме собрать и организовать продажу за рубеж августовского лука, чеснока, культур, посаженных по методу "туксонбости". При этом методе посев происходит осенью, в течение трех месяцев зимы растения под снегом набирают силу и поспевают к маю следующего года.

Также, по словам президента, следует в полной мере задействовать потенциал регионов, специализирующихся на плодоовощеводстве, посадить высокодоходные культуры на 150 тысячах гектаров, высвобождаемых от хлопчатника и зерна площадях, выделить крупным организациям-экспортерам дополнительные посевные площади, организовать современные теплицы, холодильные склады и перерабатывающие предприятия.

Разгрузка и фасовка на территории овощебазы
© Sputnik/ Алексей Майшев
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В связи с этим заместителям премьер-министра и хокимиятам были даны указания по обеспечению полной реализации утвержденных во всех регионах программ комплексных мер по расширению заготовки, переработки, экспорта плодоовощной, бахчевой, зернобобовой продукции и винограда, обеспечению внутренних потребностей, реализации проектов пищевой промышленности и развитию отрасли в 2018 году.

Кроме того, президент дал поручение утвердить конкретные "дорожные карты" по созданию современных логистических центров, оказывающих комплексные услуги по хранению, подготовке к экспорту и перевозке товаров.

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Теги:
плодоовощная продукция, Экспорт, Узбекистан



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