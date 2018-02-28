Узбекистан запустит свой вариант AliExpress

Новая площадка должна быть запущена с 1 января 2019 года. Стратегическим партнером в этом проекте выступит Южная Корея

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку, позволяющую реализовать товары отечественных предприятий-экспортеров зарубежным покупателям, сообщает корреспондент Sputnik.

Соответствующее поручение дал президент Шавкат Мирзиёев в ходе прошедшего во вторник в Ташкенте видеоселекторного совещания, посвященного увеличению экспорта и сокращению импорта.

Новая площадка должна быть запущена с 1 января 2019 года. Стратегическим партнером в этом проекте выступит Южная Корея.

Кроме того, как отмечалось на мероприятии, сегодня ни иностранные компании, ни местные предприятия и государственные органы не располагают информацией о том, сколько предприятий-экспортеров действует в стране, какие товары они производят.

В связи с этим Мирзиёев поставил задачу сформировать электронную базу данных о предприятиях-экспортерах, создать их электронные паспорта, содержащие информацию о производимой ими продукции, объеме экспорта и другие данные.

Напомним, что внешнеторговый оборот республики в прошлом году составил около 27 миллиардов долларов, в том числе экспорт — около 14 миллиардов долларов, импорт — 13 миллиардов долларов.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана являются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, на долю которых приходится 28,7% внешнеторгового оборота. Среди других стран — Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, США, Италия, на долю которых приходится 41,6% всего внешнеторгового оборота.