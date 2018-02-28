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Мирзиёев утвердил новую систему контроля за экспортом

© Flickr/ Ken Teegardin
Экономика
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В Узбекистане будет создана Республиканская рабочая группа по организации и мониторингу работы в деле сокращения импорта

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил новую систему организации работы и контроля в сфере развития и диверсификации экспорта, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом стало известно по итогам видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного анализу исполнения поставленных задач по увеличению экспорта и сокращению импорта.

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Пресс-служба президента РУз
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Теперь за организацию и мониторинг экспорта будет отвечать группа во главе с заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым и первым заместителем генерального прокурора Эркабоем Таджиевым. Экспортом на местах займутся лично хокимы областей и первые заместители областных прокуроров.

Также будет создана Республиканская рабочая группа по организации и мониторингу работы в деле сокращения импорта. Ее руководителем назначен начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Акмалхужа Мавлонов. Такие же рабочие группы, возглавляемые начальниками территориальных департаментов, будут организованы в регионах.

"Задачи указанного департамента будут кардинально изменены в соответствии с нынешними требованиями с точки зрения упорядочения вопросов импорта и экспорта. Департамент должен организовать системную работу по предотвращению бесконтрольной утечки валютных средств из страны, сокращению импорта, поддержке производства импортозамещающей продукции", — отметили в пресс-службе главы государства.

Рабочие группы должны будут выезжать на места, работать в тесном взаимодействии с экспортерами, оказывать им реальную помощь в увеличении объемов экспорта и создавать "зеленые коридоры". Они будут содействовать фермерам и населению в выращивании высокодоходных плодоовощных культур, организовывать работу по обеспечению их семенами, денежными средствами, удобрениями и топливом.

Кроме того, рабочие группы будут регулярно анализировать структуру импорта, оказывать всестороннее содействие в реализации конкретных проектов по развитию отечественного производства. В таком же порядке теперь будут организовывать свою работу министры и руководители отраслей.

Работа по экспорту и импорту будет дважды в неделю обсуждаться под руководством премьер-министра и генерального прокурора.

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Теги:
импорт, Экспорт, Узбекистан



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