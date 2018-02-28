Сделано в Узбекистане: стали известны точные даты выставки в Душанбе

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В спортивном комплексе "Манеж" в Душанбе с 7 по 9 марта будет развернута национальная промышленная выставка Made in Uzbekistan.выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества", — сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли Узбекистана.
В это же время в таджикской столице намечено проведение бизнес-форума для деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия будет презентован инвестиционный потенциал стран и организован ряд встреч в формате B2B и B2G.
Кроме того, даты выставки совпадают с государственным визитом Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.
Начиная с апреля 2017 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами двух республик.
Напомним, что в марте Душанбе с государственным визитом посетит Шавкат Мирзиёев. В рамках встреч глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.