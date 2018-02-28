Сделано в Узбекистане: стали известны точные даты выставки в Душанбе

Параллельно с выставкой в Душанбе будет проходить бизнес-форум, который собирается посетить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В спортивном комплексе "Манеж" в Душанбе с 7 по 9 марта будет развернута национальная промышленная выставка Made in Uzbekistan.

© sputnik Звезды узбекской эстрады выступят перед главами Узбекистана и Таджикистана

"На выставке будет представлена продукция автомобильной, сельскохозяйственной, пищевой, легкой, фармацевтической, химической, нефтегазовой, металлургической и электротехнической промышленности, а также строительные материалы и образцы ремесленничества", — сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли Узбекистана.

В это же время в таджикской столице намечено проведение бизнес-форума для деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия будет презентован инвестиционный потенциал стран и организован ряд встреч в формате B2B и B2G.

Кроме того, даты выставки совпадают с государственным визитом Шавката Мирзиёева в Таджикистан. В рамках встреч двух глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Ташкент и Душанбе готовятся к выставке узбекских товаров

Отметим, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 236,8 миллиона долларов, что на 20,2% больше, чем в предыдущий год. Основные позиции экспорта в Таджикистан — транспортные услуги, минеральные удобрения и продовольственные товары. Также на территории Узбекистана действуют 22 предприятия с участием таджикского капитала.

Начиная с апреля 2017 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами двух республик.

Напомним, что в марте Душанбе с государственным визитом посетит Шавкат Мирзиёев. В рамках встреч глав государств планируется подписание соглашения об отмене визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном, который был введен в 2001 году.