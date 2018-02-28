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Самолёт авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

"Узбекистон хаво йуллари" откроет свой лоукостер

© Flickr/ Dan Nevill
Экономика
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Зампред авиакомпании во время международного пресс-клуба в Ташкенте сообщил, что сотрудники "Узбекских авиалиний" изучат опыт "Аэрофлота" по созданию лоукостера

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" изучит опыт российского "Аэрофлота" для создания собственного лоукостера.

"Мы сейчас изучаем международный опыт и разрабатываем программу сертификации эксплуатанта лоукостера. Вопрос будет закрыт в этом году", — сообщил в среду первый заместитель председателя авиакомпании Умид Хусанов в ходе международного пресс-клуба в Ташкенте, посвященного вопросам развития туризма в республике.

Хусанов сообщил, что национальному авиаперевозчику интересен, в частности, опыт российского "Аэрофлота", который создал свой лоукостер — компанию "Победа". "Наш лоукостер также будет создан в качестве дочерней компании ("Узбекских авиалиний"), — добавил зампред авиакомпании.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Commons.wikimedia/
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В начале февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении в целях увеличения туристского потока в республику статуса "открытое небо" в международном аэропорту в Карши (центр Кашкадарьинской области на юге Узбекистана), в том числе с привлечением компаний-лоукостеров. В настоящий момент в Узбекистане нет аэропортов с таким статусом.

НАК "Узбекские авиалинии" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях. Все аэропорты Узбекистана являются структурными подразделениями национальной авиакомпании.

Авиакомпания планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза по сравнению с 2016 годом — до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения числа чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

Теги:
лоукостер, авиакомпания, Аэрофлот, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан, Россия



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