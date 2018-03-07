Отказ от бесплатных одноразовых полиэтиленовых пакетов в республике будет проходить поэтапно. С января 2019 года запретят ввоз и производство пакетов толщиной менее 15 микрон, а с 2020 года - под запрет попадут и более плотные одноразовые пакеты. Выбор будет сделан на биоразлагающиеся материалы.