Заместитель председателя Союза молодежи Узбекистана Камолиддин Бекназаров, выступая на узбекско-корейском бизнес-форуме в Ташкенте, рассказал о том, какая работа проводится в республике по поддержке начинающих бизнесменов.
Отказ от бесплатных одноразовых полиэтиленовых пакетов в республике будет проходить поэтапно. С января 2019 года запретят ввоз и производство пакетов толщиной менее 15 микрон, а с 2020 года - под запрет попадут и более плотные одноразовые пакеты. Выбор будет сделан на биоразлагающиеся материалы.
Запуск подобных проектов будет способствовать развитию предпринимательства среди молодежи, а также укреплению узбекско-российских связей. Подобные совместные структуры республика намерена запустить вместе с Турцией и Южной Кореей.
Глава Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов, выступая на открытии узбекско-корейского бизнес-форума, отметил, что между странам выстроились стратегические отношения во всех ключевых отраслях.
Выведенные из эксплуатации самолеты будут реализовываться частным инвесторам и компаниям.
Конкурс "100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана" объединил представительниц экономики и научной сферы
В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки.
Недобросовестные грузоперевозчики часто пользуются отсутствием централизованной системы весогабаритного контроля и нарушают правила, разрушая дороги
Планируется, в частности, внедрить единую автоматизированную систему оплаты за проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования, так как пока в автобусах установлено лишь несколько пилотных валидаторов
Госкоминвестиций и Министерство спорта и физкультуры ведут переговоры с иностранными партнерами
Электроэнергия из Таджикистана будет поставляться в объеме до полутора миллиардов кВт/ч, этому предшествовали работы по подготовке пяти линий электропередачи для восстановления энергосистемы
К созданию компаний по организации пассажирских маршрутов в РФ и Казахстан планируется привлечь иностранных инвесторов
Глава Минфина России Антон Силуанов поделился опытом использования технологий в налоговых и таможенных органах, а также обсудил с президентом Узбекистана реализацию двусторонних проектов.
До первого июля Узбекистан запустит новые поезда в Россию и Казахстан, где отмечается повышенный спрос на трудовых мигрантов из республики.
Увеличение объемов поставок электроэнергии уменьшит объем холостого сброса воды из Нурекского водохранилища
Российская делегация провела встречу с узбекскими коллегами, где стороны обсудили предстоящее подписание "дорожной карты" министрами стран
Представительство будет оказывать содействие узбекским предпринимателям в реализации услуг и товаров на китайском рынке. Кроме того, оно будет способствовать укреплению узбекско-китайских торгово-экономических связей
Планируется создание полноценного промышленного кластера, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования
Британская Aggreko намерена найти способ повысить производительность выработки тепла и электроэнергии для пилотного проекта в Янгиюле с населением 80 тысяч жителей
Новые минимальные розничные цены на дизельное топливо определены постановлением кабинета министров Узбекистана в рамках мер по развитию рыночных механизмов в аграрном секторе.