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Ремесленная ярмарка в Исмаилитском центре, в Душанбе
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Как вы относитесь к борьбе с пышными свадьбами в Узбекистане?
  • Положительно, показная роскошь ни к чему
    60.4% (152)
  • Отрицательно, человек имеет право тратить собственные деньги, как ему хочется
    13.9% (35)
  • Вопрос в том, кто будет контролировать реальные затраты на торжества
    7.1% (18)
  • Ничего не поможет, ведь это лишь рекомендация, а не запрещение
    11.1% (28)
  • Узбеки – щедрая нация, и пышные свадьбы – это уже традиция
    7.5% (19)
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