Инфляция vs цены: какие товары продолжают дорожать в Узбекистане

Госкомитет Узбекистана по статистике провел анализ рынка и роста цен на продукты, товары и услуги

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Госкомитет статистики провел анализ роста цен, больше всего цены выросли на помидоры и строительные материалы.

В феврале 2018 года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже в среднем на 1,1%, в том числе продовольственные товары — на 1,1%, непродовольственные товары — на 1,3% и услуги — на 0,7%. Такие данные приводит Госкомитет Узбекистана по статистике.

В феврале яйца стали дешевле в среднем на 10,5%, сахар — на 3,0%, мясо птицы — на 1,3%, сыры твердые, кондитерские изделия — на 0,1%.

Из наблюдаемых видов фруктов значительнее всего выросли цены на яблоки — на 6,1%, а также сухофрукты — на 4,8%. Тыква стала дороже за месяц на 10,0%. Из овощей помидоры подорожали на 14,0 %, огурцы — на 11,7 %. При этом на фоне общего роста цен на овощи отмечено снижение цен на картофель и лук (соответственно, на 2,7% и 2,3%).

© Государственный комитет РУз по статистике Индексы цен на основные группы продовольственных товаров за февраль 2018 года

В феврале 2018 года в областях республики сохранялись различия в уровне средних цен на отдельные продукты питания.

Разрыв между максимальной и минимальной средней ценой одного килограмма картофеля между регионами составил 1,2 раза (3843 сума — в Республике Каракалпакстан против 3272 сумов — в Джизакской области).

Максимальная средняя цена десятка яиц составила 6655 сумов (Сырдарьинская область), минимальная средняя цена — 5500 сумов (Андижанская область).

© Flickr/ whyohwhyohwhyoh В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

Характер динамики средних цен с января 2017 года по февраль текущего года зависит от вида товара. Например, изменение цен на говядину характеризуется устойчивой тенденцией к росту (в 1,4 раза относительно декабря 2016 года). Цена на сезонные овощи волнообразно изменяются в течение года.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 1,3%. Больше всего выросли цены на строительные материалы — на 7,4%. Из строительных материалов существеннее всего повысились цены на кирпич — на 29,3%, цемент — на 8,4%, шифер — на 5,9%, пиломатериалы — на 3,3%.

Повышения цен на другие группы непродовольственных товаров не превысили 0,4%, что не оказало существенного влияния на прирост ИПЦ.

Услуги для населения стали дороже за месяц на 0,7%. В частности, абонентская плата за местную телефонную связь увеличилась в среднем на 27,7%, междугородную и международную — в среднем на 67,1%.

Услуги пассажирского транспорта стали дороже в связи с повышением стоимости билетов на проезд в поездах дальнего следования — в среднем на 31,9% и ростом стоимости авиаперевозок по наблюдаемым направлениям — в среднем на 2,8%.