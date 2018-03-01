21:21 01 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Предприниматель во время работы

ЕБРР поддержит информацией банки, финансирующие малый бизнес в Узбекистане

© Flickr/ datos.gob.es
Экономика
Получить короткую ссылку
28 0 0

Региональная программа малого бизнеса нацелена на передачу ноу-хау в области финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз запустили в Узбекистане Региональную программу малого бизнеса (RSBP), сообщает пресс-служба делегации Евросоюза в Узбекистане.

Проект нацелен на передачу ноу-хау в области финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии. Он реализуется под руководством ЕБРР и финансируется Евросоюзом. Ассоциация банков Узбекистана также поддержала проект.

В церемонии запуска RSBP в Ташкенте участвовали высокопоставленные представители Европейского союза, ЕБРР, правительства и Центробанка Узбекистана, международных организаций и местных финансовых учреждений.

RSBP позволит учреждениям, которые занимаются финансированием малых и средних предприятий, получить доступ к онлайн-платформе для передачи и обмена знаниями. RSBP также окажет поддержку финансовым учреждениям в получении систематизированного электронного доступа к опыту ЕБРР в этой области. Постепенно эта платформа должна трансформироваться в систему онлайн-обучения, которая будет доступна финансовым учреждениям в Центральной Азии.

"Более того, финансовые учреждения в Узбекистане получат доступ к регулярному очному обучению по различным темам, связанным с обслуживанием ММСП", — говорится в сообщении.

RSBP реализует немецкая консалтинговая компания IPC (Internationale Projekt Consult GmbH), которая обладает успешным опытом в реализации аналогичных проектов в регионе.

Отмечается, что микро-, малые и средние предприятия играют важную роль в Узбекистане, так как их суммарный вклад в ВВП составляет около 60% и они обеспечивают работой почти 80% трудоспособного населения страны.

Теги:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Предпринимательство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Музей азербайджанского ковра в Баку
    Примерный музей

    Азербайджанский музей ковра удостоили престижной международной премии "Лучший опыт" и поставили в пример другим мировым выставкам.

  • Акция Георгиевская ленточка в Казани
    Запрет на символ

    Сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Беларуси, у которого в машине висела георгиевская лента – ему грозит крупный штраф.

  • Долгожители из абхазского села Джерда
    "Теплые слова"

    Во Всемирный день комплимента – 1 марта – этнолог рассказал про то, как принято говорить "теплые слова" в Абхазии.

  • Рудники золота
    Не о том речь

    Кандидат в президенты Армении Армен Саркисян отказался говорить о своем отношении к Амулсарскому золоторудному месторождению.

  • Акция в защиту русских школ у здания Сейма, 8 февраля 2018 года
    "Похороны демократии"

    Латвийский сейм отклонил петицию за сохранение билингвального образования в школах – правозащитники уже назвали это "похоронами демократии".

  • Вид на Игналинскую АЭС, 18 декабря 2009 года
    Сомнительная стратегия

    В Литве не хотят допускать подконтрольную "Росатому компанию к демонтажу ИАЭС под предлогом "защиты стратегического объекта".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Среда, 7 февраля 2018 года. Екатерина Спиридонова, одна из архитекторов мечети Вали-эс-Аср, на ее первом этаже в мужском молитвенном зале, в Тегеране, Иран. Архитекторы вместо традиционных закругленных минаретов предпочли современный дизайн - волны серого камня и бетона, которые, как они говорят, дополняют окружающую архитектуру.
Споры вокруг мечети в стиле авангард в Иране: вместо минарета — еврейская кипа
В Грозном представили багги для военных
Багги для военных российского производства представили в Грозном
Таможня дает добро
Туристам на заметку: что можно беспошлинно вывезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054