ЕБРР поддержит информацией банки, финансирующие малый бизнес в Узбекистане

Региональная программа малого бизнеса нацелена на передачу ноу-хау в области финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз запустили в Узбекистане Региональную программу малого бизнеса (RSBP), сообщает пресс-служба делегации Евросоюза в Узбекистане.

Проект нацелен на передачу ноу-хау в области финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по всей Центральной Азии. Он реализуется под руководством ЕБРР и финансируется Евросоюзом. Ассоциация банков Узбекистана также поддержала проект.

В церемонии запуска RSBP в Ташкенте участвовали высокопоставленные представители Европейского союза, ЕБРР, правительства и Центробанка Узбекистана, международных организаций и местных финансовых учреждений.

RSBP позволит учреждениям, которые занимаются финансированием малых и средних предприятий, получить доступ к онлайн-платформе для передачи и обмена знаниями. RSBP также окажет поддержку финансовым учреждениям в получении систематизированного электронного доступа к опыту ЕБРР в этой области. Постепенно эта платформа должна трансформироваться в систему онлайн-обучения, которая будет доступна финансовым учреждениям в Центральной Азии.

"Более того, финансовые учреждения в Узбекистане получат доступ к регулярному очному обучению по различным темам, связанным с обслуживанием ММСП", — говорится в сообщении.

RSBP реализует немецкая консалтинговая компания IPC (Internationale Projekt Consult GmbH), которая обладает успешным опытом в реализации аналогичных проектов в регионе.

Отмечается, что микро-, малые и средние предприятия играют важную роль в Узбекистане, так как их суммарный вклад в ВВП составляет около 60% и они обеспечивают работой почти 80% трудоспособного населения страны.