Узбекистан к 1 мая внедрит систему статистики по стандартам МВФ

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан с 1 мая внедрит систему распространения статистики по методике и стандартам Международного валютного фонда (МВФ).
Ташкент с 21 февраля по 1 марта посетила миссия статистического департамента МВФ для оказания содействия во внедрении расширенной общей системы распространения данных (р‑ОСРД) по методике фонда.
"Миссия отметила достигнутый прогресс во внедрении р-ОСРД и поддержала разработку Страницы национальных сводных данных (СНСД), которая будет размещена на сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике", — говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по статистике республики.
Публикация важнейших макроэкономических данных на СНСД обеспечит всем заинтересованным лицам, в том числе инвесторам и рейтинговым агентствам, удобный доступ к информации, которую МВФ "счел критически важной для отслеживания состояния экономики и экономической политики".
В конце декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании к двум палатам парламента заявил о намерении привести статистические показатели развития страны в соответствие с мировыми стандартами, назвав многие предыдущие отчеты художественными произведениями. Ранее власти страны неоднократно заявляли о высоких темпах экономического роста в пределах 8% на фоне кризиса в других странах. В 2018 году правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.