Узбекистан к 1 мая внедрит систему статистики по стандартам МВФ

Публикация макроэкономических данных обеспечит всем заинтересованным лицам доступ к информации в разрезе категорий данных о республике

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан с 1 мая внедрит систему распространения статистики по методике и стандартам Международного валютного фонда (МВФ).

Ташкент с 21 февраля по 1 марта посетила миссия статистического департамента МВФ для оказания содействия во внедрении расширенной общей системы распространения данных (р‑ОСРД) по методике фонда.

"Миссия отметила достигнутый прогресс во внедрении р-ОСРД и поддержала разработку Страницы национальных сводных данных (СНСД), которая будет размещена на сайте Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике", — говорится в сообщении пресс-службы Госкомитета по статистике республики.

Публикация важнейших макроэкономических данных на СНСД обеспечит всем заинтересованным лицам, в том числе инвесторам и рейтинговым агентствам, удобный доступ к информации, которую МВФ "счел критически важной для отслеживания состояния экономики и экономической политики".

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"Органы власти обнадежены продвижением Узбекистана к достижению этой важной вехи в статистике. СНСД обеспечит пользователям доступ к полной информации в разрезе категорий данных об Узбекистане согласно р-ОСРД к 1 мая 2018 года", — добавили в Госкомстате.

В конце декабря 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании к двум палатам парламента заявил о намерении привести статистические показатели развития страны в соответствие с мировыми стандартами, назвав многие предыдущие отчеты художественными произведениями. Ранее власти страны неоднократно заявляли о высоких темпах экономического роста в пределах 8% на фоне кризиса в других странах. В 2018 году правительство Узбекистана прогнозирует рост ВВП на 5,9% против 5,5% по итогам 2017 года.