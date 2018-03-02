Первый форум мусульман Евразии начался в Астане

В Международном форуме мусульман Евразии принимают участие представители более 20 стран Европы и Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Первый форум мусульман Евразии в Астане начался с чтения аята Корана. Далее с приветственным словом выступил председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"На базе ЭКСПО в столице Казахстана открыт Международный финансовый центр, одним из основных направлений деятельности которого станет сотрудничество в сфере исламского финансирования. Уверен, что исламские банки и исламское финансирование могут внести серьезный вклад в оздоровление мировых финансов и решение проблем бедности, в борьбу против недоступности кредитных ресурсов", — сказал Токаев.

Токаев добавил, что сегодня перед мусульманской наукой стоит задача избавления от догматизма, радикализма и экстремизма, передает Sputnik Казахстан.

Международный форум мусульман Евразии проходит в Астане в пятницу. В нем принимают участие министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, председатель ДУМК Серикбай кажы Ораз и более 35 делегатов из 21 страны Европы и Центральной Азии.