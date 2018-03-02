Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан с 1 марта 2018 года разрешил свободный транзит по своей территории подакцизной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает корреспондент Sputnik.
Ранее в стране действовал порядок, при котором транспортным компаниям необходимо было получать специальное разрешение правительства для транзита через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции.
"Документ отменяет порядок выдачи разрешения кабинетом министров на транзитное перемещение через территорию республики подакцизной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом", — отметили в Министерстве внешней торговли.
Документ также исключил необходимость внесения перевозчиком на депозитный счет таможенных органов республики всей суммы денежного обеспечения и уплаты соответствующих таможенных платежей — пошлины, акцизного налога и НДС с последующим возвратом внесенных сумм после подтверждения факта вывоза продукции за пределы Узбекистана.
"Данные изменения значительно упростят процедуры транзита через территорию Узбекистана и послужат толчком для дальнейшего увеличения объемов транспортных перевозок", — отметил министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.
При этом на сегодняшний день через Узбекистан проходит свыше 20 международных транспортных коридоров, в том числе крупные международные магистрали, соединяющие страны Европы и Азии.