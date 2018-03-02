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Процесс производства сигарет.

Узбекистан разрешил транзит алкоголя и табака по территории страны

© Sputnik/ Руслан Кривобок
Экономика
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Ранее в стране действовал порядок, при котором транспортным компаниям необходимо было получать специальное разрешение правительства для транзита через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан с 1 марта 2018 года разрешил свободный транзит по своей территории подакцизной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом, сообщает корреспондент Sputnik.

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Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Ранее в стране действовал порядок, при котором транспортным компаниям необходимо было получать специальное разрешение правительства для транзита через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции.

"Документ отменяет порядок выдачи разрешения кабинетом министров на транзитное перемещение через территорию республики подакцизной продукции автомобильным и железнодорожным транспортом", — отметили в Министерстве внешней торговли.

Документ также исключил необходимость внесения перевозчиком на депозитный счет таможенных органов республики всей суммы денежного обеспечения и уплаты соответствующих таможенных платежей — пошлины, акцизного налога и НДС с последующим возвратом внесенных сумм после подтверждения факта вывоза продукции за пределы Узбекистана.

"Данные изменения значительно упростят процедуры транзита через территорию Узбекистана и послужат толчком для дальнейшего увеличения объемов транспортных перевозок", — отметил министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

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Действовавшие до сих пор правила были утверждены в октябре 2007 года и фактически свели на нет все транзитные перевозки алкоголя и табачной продукции по территории республики. По данным таможенных органов, с 2007 года транзит этих видов продукции по территории республики практически не осуществляется.

При этом на сегодняшний день через Узбекистан проходит свыше 20 международных транспортных коридоров, в том числе крупные международные магистрали, соединяющие страны Европы и Азии.

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Теги:
транзит, табак, алкоголь, Таможня, Узбекистан



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