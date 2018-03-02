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Колбасное производство. Участок фаршесоставления

Бразилия поможет Узбекистану создать кластеры по переработке мяса

© Sputnik/ Владимир Песня
Экономика
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Вопрос обсуждался сторонами в ходе недавней встречи министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с послом Бразилии с резиденцией в Москве Антонио Луисом Эспиноло Сальгадо

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан и Бразилия проработают возможность создания совместных кластеров по переработке мяса, сообщает корреспондент Sputnik.

Этот вопрос обсуждался сторонами в ходе недавней встречи министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с послом Бразилии с резиденцией в Москве Антонио Луисом Эспиноло Сальгадо.

В ходе встречи узбекская сторона предложила создать на своей территории совместно с бразильскими компаниями кластеры по переработке мяса.

По мнению главы МВТ, кластеры позволят наладить полный цикл производства готовой продукции из говяжьего мяса, включая выращивание скота, переработку сырья и изготовление мясной продукции, в том числе в консервированном виде.

"Бразилия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту мяса и пищевых мясных субпродуктов. Богатый опыт бразильской стороны в этой области поможет расширить товарную номенклатуру экспорта, что придаст новый импульс сотрудничеству между нашими странами", — считает Жамшид Ходжаев.

В свою очередь бразильская сторона выразила заинтересованность в организации во II-III квартале этого года визита в Узбекистан представителей бизнес-кругов Бразилии. В рамках посещения планируется ознакомление с инвестиционным потенциалом Узбекистана и обсуждение вопросов расширения сотрудничества между предпринимателями двух стран.

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На встрече стороны также отметили важность проведения первого заседания узбекско-бразильской Межправительственной комиссии, что позволит, в частности, активизировать двустороннее сотрудничество и увеличить взаимный товарооборот. Была достигнута договоренность о проведении в рамках заседания МПК совместного бизнес-форума с участием деловых кругов обеих стран.

Согласно данным Агентства по техническому сотрудничеству конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, Бразилия занимает второе место после США по объемам экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (более 16 миллиардов долларов в 2017 году).

Теги:
Бразилия, Узбекистан, Продукты питания, Производство продуктов питания



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