Бразилия поможет Узбекистану создать кластеры по переработке мяса

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекистан и Бразилия проработают возможность создания совместных кластеров по переработке мяса, сообщает корреспондент Sputnik.
Этот вопрос обсуждался сторонами в ходе недавней встречи министра внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с послом Бразилии с резиденцией в Москве Антонио Луисом Эспиноло Сальгадо.
В ходе встречи узбекская сторона предложила создать на своей территории совместно с бразильскими компаниями кластеры по переработке мяса.
По мнению главы МВТ, кластеры позволят наладить полный цикл производства готовой продукции из говяжьего мяса, включая выращивание скота, переработку сырья и изготовление мясной продукции, в том числе в консервированном виде.
"Бразилия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту мяса и пищевых мясных субпродуктов. Богатый опыт бразильской стороны в этой области поможет расширить товарную номенклатуру экспорта, что придаст новый импульс сотрудничеству между нашими странами", — считает Жамшид Ходжаев.
В свою очередь бразильская сторона выразила заинтересованность в организации во II-III квартале этого года визита в Узбекистан представителей бизнес-кругов Бразилии. В рамках посещения планируется ознакомление с инвестиционным потенциалом Узбекистана и обсуждение вопросов расширения сотрудничества между предпринимателями двух стран.
Согласно данным Агентства по техническому сотрудничеству конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, Бразилия занимает второе место после США по объемам экспорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (более 16 миллиардов долларов в 2017 году).