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Соглашение о деятельности ЕИБ в Узбекистане вступило в силу

Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Рамочное соглашение создает правовую основу для осуществления деятельности Европейского инвестиционного банка в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Соглашение о сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

"28 февраля вступило в силу рамочное соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским инвестиционным банком о деятельности ЕИБ на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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Правительство Узбекистана и ЕИБ в октябре 2017 года в Вашингтоне подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее начало работы финансового учреждения в республике.

По данным пресс-службы, рамочное соглашение создает правовую основу для осуществления деятельности ЕИБ в Узбекистане.

Документ позволит использовать финансовые инструменты ЕИБ при реализации крупных социально-значимых проектов в Узбекистане и послужит дальнейшему развитию финансово-технического сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом, добавили в МИД Узбекистана.

Узбекистан — четвертая страна в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил около 710 миллионов евро Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.

Теги:
Узбекистан



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