Rio Tinto может вновь заняться поиском меди в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан ведет работу по возобновлению сотрудничества с австралийско-британской Rio Tinto, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Госкомгеологии в 2012 году выдал компании пятилетнюю лицензию на проведение геологоразведочных работ по выявлению меди на перспективной площади Гава в Наманганской области. В 2015 году, после завершения первого этапа геологоразведки, Rio Tinto приняла решение приостановить проект из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры цен.
"В настоящее время мы начали проработку вопроса по возобновлению сотрудничества с Rio Tinto. В частности, отправлены новые материалы для изучения, предлагаемые площади для геологоразведки. Компания ушла из Узбекистана, чтобы уменьшить свои затраты на фоне снижения цен", — отметил источник в Госкомгеологии.
Он также добавил, что сейчас ситуация на глобальном рынке заметно лучше. Поэтому компании предлагаются новые объекты, планируется обсуждение новых перспектив по линии МИД.
В прошлом году республика начала реализацию амбициозной программы по привлечению иностранных инвесторов к геологоразведке меди, золота, платины и других металлов. Меморандумы о сотрудничестве в этом направлении были подписаны с рядом компаний из Южной Кореи и Китая.
На сегодняшний день конкретные договоренности заключены с группой компаний "Росгеоперспектива" (Россия). Она проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.