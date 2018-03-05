Rio Tinto может вновь заняться поиском меди в Узбекистане

Узбекистан отправил компании Rio Tinto материалы для изучения, чтобы пригласить ее в качестве инвестора для добычи меди

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан ведет работу по возобновлению сотрудничества с австралийско-британской Rio Tinto, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Госкомгеологии в 2012 году выдал компании пятилетнюю лицензию на проведение геологоразведочных работ по выявлению меди на перспективной площади Гава в Наманганской области. В 2015 году, после завершения первого этапа геологоразведки, Rio Tinto приняла решение приостановить проект из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры цен.

"В настоящее время мы начали проработку вопроса по возобновлению сотрудничества с Rio Tinto. В частности, отправлены новые материалы для изучения, предлагаемые площади для геологоразведки. Компания ушла из Узбекистана, чтобы уменьшить свои затраты на фоне снижения цен", — отметил источник в Госкомгеологии.

Он также добавил, что сейчас ситуация на глобальном рынке заметно лучше. Поэтому компании предлагаются новые объекты, планируется обсуждение новых перспектив по линии МИД.

© Sputnik/ Павел Лисицын Россияне проведут геологоразведку меди и золота в Узбекистане

В настоящий момент единственным производителем меди в Узбекистане является Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Сырьевой базой предприятия являются месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку.

В прошлом году республика начала реализацию амбициозной программы по привлечению иностранных инвесторов к геологоразведке меди, золота, платины и других металлов. Меморандумы о сотрудничестве в этом направлении были подписаны с рядом компаний из Южной Кореи и Китая.

На сегодняшний день конкретные договоренности заключены с группой компаний "Росгеоперспектива" (Россия). Она проведет геологоразведочные работы по поиску меди и золота на перспективных площадях Казахтау и Казахтау 1 в Навоийской области Узбекистана. В первый год россияне планируют вложить в работы не менее 3 миллионов долларов.