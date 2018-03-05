На совете с НАТО Украина обсудит якобы "газовый шантаж" со стороны России

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит природного ресурса из-за несогласованного допсоглашения к контракту, Украина объяснила дефицит сильными морозами
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что представители Киева намерены поднять вопрос якобы "газового шантажа" со стороны России на межпарламентском совете Украина-НАТО, который проходит в понедельник в Одессе.
"В центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием", — написала в Facebook Геращенко, которая принимает участие в данном заседании.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.
"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.
По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после отказа РФ поставлять газ Киев в срочном порядке принял меры экономии и нарастил импорт из страны ЕС. В субботу власти Украины заявили, что ситуация с газоснабжением стабилизировалась и Киев будет требовать компенсации от "Газпрома" за ту разницу цены, которую "Нафтогаз" заплатил европейским поставщикам вместо российской, более низкой цены.
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