Сум стабилен: узбекская валюта незначительно просела к доллару и евро

Новый обменный курс доллара и евро незначительно отличается от цифр на прошлой неделе

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане после падения на прошлой неделе остается относительно стабильным и составляет 10 059,02 сума.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс доллара опустился на 8,18 сума и равен 8163,46 сума.

Рубль потерял 2,32 сума и стоит сейчас 143,57 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.