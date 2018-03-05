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Сум стабилен: узбекская валюта незначительно просела к доллару и евро

© Flickr/ Day DonaldsonSputnik
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Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (16)
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Новый обменный курс доллара и евро незначительно отличается от цифр на прошлой неделе

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане после падения на прошлой неделе остается относительно стабильным и составляет 10 059,02 сума.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс доллара опустился на 8,18 сума и равен 8163,46 сума.

Рубль потерял 2,32 сума и стоит сейчас 143,57 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (16)
Теги:
евро, курс валюты, сум, доллары, Узбекистан



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