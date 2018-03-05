23:50 05 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Заправщик возвращает заправочный пистолет в слот

В Узбекистане подорожало дизельное топливо

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Экономика
Получить короткую ссылку
45101

Новые минимальные розничные цены на дизельное топливо определены постановлением Кабинета министров Узбекистана в рамках мер по развитию рыночных механизмов в аграрном секторе.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта установлены новые минимальные розничные цены на дизельное топливо и топливо марки ЭКО. Соответствующее постановление правительства страны опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Lex.uz.

Согласно документу, по договорам прямой поставки сельхозпроизводителям, а также автозаправочным станциям установлены новые расценки: на дизельное топливо 4600 сумов за литр, для дизтоплива марки ЭКО — 4700.

Компании "Узбекнефтегаз" поручено в трехдневный срок довести до сведения всех заинтересованных ведомств и компаний новый прейскурант цен.

последнее повышение расценок на бензин и дизтопливо произошло в ноябре прошлого года, тогда цена на бензина выросла примерно на 35-40%, а дизтопливо подорожало более чем на половину — до 4100 сумов за обычное дизтопливо и до 4200 сумов за марку ЭКО.

По теме

Узбекистан занял 39-е место в рейтинге стран с низкими ценами на бензин
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Продажа импортного бензина в Ташкенте начнется с 10 января
Теги:
Минфин Узбекистана, Узбекистан, Дизельное топливо



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку
    Горестное ожидание

    Родственникам не переданы еще 15 тел погибших в результате пожара в наркологическом диспансере в столице Азербайджана – в чем причина задержки?

  • Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
    Спорт в погонах

    Глава Беларуси Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука – экс-сотрудника Службы безопасности президента.

  • Видео-мост Москва-Сухум на тему Влияние внедрения курортного сбора в России на количество туристов в Абхазии
    Плата за туризм

    В Абхазии предлагают повысить курортный сбор и сделать его, по аналогии с Россией, посуточным – предполагается, что платить будут все.

  • Армянская АЭС
    Электрическая месть

    В Армении мужчина позвонил в МЧС и сообщил о готовящемся взрыве на Армянской атомной станции – что его подвигло на акт телефонного терроризма?

  • Антонина Цицулина
    Игрушечный прорыв

    За три года экспорт российских игрушек увеличился на 34% - большая часть поставок пришлась на Беларусь, Латвию, Эстонию и Финляндию.

  • Зеленый мост Вильнюса, архивное фото
    Культура в аренду

    Вильнюсское самоуправление собирается сдать в аренду четыре советские скульптуры, демонтированные с Зеленого моста и признанные искусствоведами культурным наследием.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    День выборов

    Для экономии средств президент Молдовы Игорь Додон предлагает провести выборы в парламент и органы местного самоуправления в один день.

  • Клод Бланшмезон
    Балтийский демарш

    Как в 2004 году страны Балтии испортили отношения между Евросоюзом и Россией рассказал экс-посол Франции в России Клод Бланшмезон.

  • Посольство Южной Осетии почтило память Уго Чавеса
    Памяти Чавеса

    Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев принял участие в памятном мероприятии в честь пятой годовщины смерти бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса.

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    Благодарный лидер

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил о прошедшем 1 марта Дне благодарности и рассказал, кому и за что он благодарен.

  • Сотрудники противопожарной службы на митинге против безосновательного урезания заработной платы
    Пожарный бунт

    Пожарные Бишкека провели акцию протеста у здания родного ведомства – что требовали огнеборцы и какова реакция главы МЧС?

  • Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
    Учения свет

    Глава Минобрнауки России Ольга Васильева сообщила, сколько российских учителей направят в Таджикистан в 2018 году.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
На коньках по Амстердаму
Жители Амстердама прокатились по замерзшим каналам на коньках
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054