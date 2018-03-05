В Узбекистане подорожало дизельное топливо

Новые минимальные розничные цены на дизельное топливо определены постановлением Кабинета министров Узбекистана в рамках мер по развитию рыночных механизмов в аграрном секторе.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 марта установлены новые минимальные розничные цены на дизельное топливо и топливо марки ЭКО. Соответствующее постановление правительства страны опубликовано на сайте нормативно-правовых актов Lex.uz.

Согласно документу, по договорам прямой поставки сельхозпроизводителям, а также автозаправочным станциям установлены новые расценки: на дизельное топливо 4600 сумов за литр, для дизтоплива марки ЭКО — 4700.

Компании "Узбекнефтегаз" поручено в трехдневный срок довести до сведения всех заинтересованных ведомств и компаний новый прейскурант цен.

последнее повышение расценок на бензин и дизтопливо произошло в ноябре прошлого года, тогда цена на бензина выросла примерно на 35-40%, а дизтопливо подорожало более чем на половину — до 4100 сумов за обычное дизтопливо и до 4200 сумов за марку ЭКО.