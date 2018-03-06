Британская компания поможет модернизировать узбекское ЖКХ

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Британская компания Aggreko и Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это событие стало первым шагом в сотрудничестве между ведущей британской компанией, специализирующейся на предоставлении распределенных мобильных систем электропитания, отопления и охлаждения, и Узбекистаном. Его цель — найти способ повысить производительность выработки тепла и электроэнергии и предложить решение для пилотного проекта в Янгиюле с населением 80 тысяч жителей, расположенном в 30 километрах от Ташкента.
"Пилотный проект в Янгиюле станет первым этапом нашего взаимодействия. Цель — создать объединенную рабочую группу для проведения технического аудита существующей инфраструктуры по выработке тепла и электроэнергии, а также разработать и внедрить подходящее решение по ее модернизации путем привлечения прямых инвестиций компании Aggreko", — отметил заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Гофир Джамалов.
По его словам, в случае успеха планируется, что подобные проекты будут также реализованы и в других регионах республики, и, в частности, в таком крупном городе, как Джизак.
Сегодня сфера жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана потребляет около 60% всей энергии страны. Поэтому одной из главных целей министерства является модернизация систем тепло- и электроснабжения с помощью современных технологий когенерации. Эти цели поставлены и в правительственной программе модернизации инфраструктуры на 2018-2022 годы.