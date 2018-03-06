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Капитальный ремонт жилья

Британская компания поможет модернизировать узбекское ЖКХ

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Экономика
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Британская Aggreko намерена найти способ повысить производительность выработки тепла и электроэнергии для пилотного проекта в Янгиюле с населением 80 тысяч жителей

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Британская компания Aggreko и Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это событие стало первым шагом в сотрудничестве между ведущей британской компанией, специализирующейся на предоставлении распределенных мобильных систем электропитания, отопления и охлаждения, и Узбекистаном. Его цель — найти способ повысить производительность выработки тепла и электроэнергии и предложить решение для пилотного проекта в Янгиюле с населением 80 тысяч жителей, расположенном в 30 километрах от Ташкента.

"Пилотный проект в Янгиюле станет первым этапом нашего взаимодействия. Цель — создать объединенную рабочую группу для проведения технического аудита существующей инфраструктуры по выработке тепла и электроэнергии, а также разработать и внедрить подходящее решение по ее модернизации путем привлечения прямых инвестиций компании Aggreko", — отметил заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Гофир Джамалов.

По его словам, в случае успеха планируется, что подобные проекты будут также реализованы и в других регионах республики, и, в частности, в таком крупном городе, как Джизак.

Ремонт линии электропередач
© Sputnik/ Виталий Аньков
Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%
"Тепло и электроэнергия — это базовые потребности, без которых невозможно развитие компаний и сообществ. Мы очень рады возможности использовать наш опыт и ведущие технологии, чтобы помочь Министерству жилищно-коммунального обслуживания в модернизации инфраструктуры по выработке тепла и электроэнергии в Янгиюле", — заявил генеральный директор Aggreko Eurasia LLC Алекс де Валухофф.

Сегодня сфера жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана потребляет около 60% всей энергии страны. Поэтому одной из главных целей министерства является модернизация систем тепло- и электроснабжения с помощью современных технологий когенерации. Эти цели поставлены и в правительственной программе модернизации инфраструктуры на 2018-2022 годы.

Теги:
Великобритания, Узбекистан, Жилищно-коммунальное хозяйство



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