В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"

Планируется создание полноценного промышленного кластера, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Президент Узбекистана утвердил решение о создании свободной экономической зоны "Спорт" в Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Планируется, что здесь будет создан полноценный промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования, в том числе ведущие мировые производители.

На сегодняшний день индустрия производства спортивной продукции в Узбекистане находится в зачаточном состоянии. В основном эту продукцию побочно изготавливают предприятия автопрома.

Так, совместное узбекско-корейское предприятие "Уз-Тонг Хонг Ко", занимающееся выпуском сидений для авто, параллельно производит баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные и другие виды мячей. Также здесь выпускаются многие виды спортивного инвентаря — батуты, теннисные и бадминтонные ракетки, спортивные кеды.

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При этом большая часть рынка занята дешевой китайской продукцией не всегда соответствующего качества. Поэтому одна из ближайших задач новой зоны — насыщение внутреннего рынка и вытеснение китайского импорта сначала из страны, а затем и региона.

К сожалению, пока самый главный вопрос — какие льготы будут предоставлены участникам новой зоны — остался за скобками.