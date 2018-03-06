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В Китае открылось торговое представительство Узбекистана

© Pixabay/ antonin77
Экономика
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Представительство будет оказывать содействие узбекским предпринимателям в реализации услуг и товаров на китайском рынке. Кроме того, оно будет способствовать укреплению узбекско-китайских торгово-экономических связей

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В китайском городе Циндао открылось торговое представительство Узбекистана, которое займется решением вопросов в ряде направлений двустороннего сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Проект реализован Посольством Узбекистана в КНР совместно с китайским центром инновационного сотрудничества "Один пояс — один путь".

Так, например, представительство будет оказывать содействие узбекским предпринимателям в реализации услуг и товаров на китайском рынке. Кроме того, оно будет содействовать укреплению узбекско-китайских торгово-экономических связей, активизации сотрудничества в сфере инноваций и туризма.

Одно из важнейших направлений деятельности новой структуры — сфера образования. В рамках правительственной программы SICAS (Study in China Admission System) узбекское представительство намерено наладить партнерство с более чем 600 вузами Китая. Это будет способствовать созданию дополнительных возможностей для молодых людей из Узбекистана, заинтересованных в получении образования в Поднебесной.

Еще одна сфера деятельности представительства — визовая поддержка. По оценкам экспертов, сегодня стремительно растет число китайских туристов, желающих посетить Узбекистан. Так, в офисе представительства начнет функционировать визовый центр, который поможет в решении данных вопросов. Это не только облегчит заявителям оформление всех выездных документов, но и станет решающим шагом в развитии двустороннего сотрудничества в области туризма.

Грузовики на границе
© Sputnik/ Владимир Корнев
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Китай входит в тройку ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана, а по привлечению инвестиций в узбекскую экономику является крупнейшим инвестором. Страны до 2020 года намерены довести объемы взаимной торговли до 10 миллиардов долларов. В настоящее время в Узбекистане функционируют 704 предприятия с участием китайских инвестиций, в том числе 88 со стопроцентным зарубежным капиталом. Кроме того, в республике осуществляют свою деятельность представительства 73 компании из Поднебесной.

Теги:
Китай, Узбекистан



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