Замглавы Минфина России рассказал о налоговой системе узбекским коллегам

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась встреча рабочих групп в рамках российско-узбекского финансового диалога.

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В ходе встреч российские коллеги выступили с докладами, где затронули вопросы налогообложения малого и среднего предпринимательства, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, а также провели обзор деятельности ФНС России, налогообложения имущества, практики прогнозирования налоговых доходов бюджета; кроме того, они обсудили таможенную систему, опыт реформы, планирование таможенных доходов; администрирование таможенных платежей, межбюджетные отношения на федеральном и региональном уровнях, а также другие вопросы в рамках двустороннего диалога.

В сфере налоговых реформ российская сторона поделилась опытом совершенствования клиентоориентированного подхода в работе с налогоплательщиками, а также разработки и внедрения корпоративного стиля налоговых органов.

Участники заседания детально обсудили дальнейшие пути взаимовыгодного сотрудничества и на основе взаимных интересов подготовили "дорожную карту" по дальнейшему расширению сотрудничества. Намечено подписание "дорожной карты" на встрече министров финансов двух стран 6 марта 2018 года.

Заседания рабочих групп в рамках двустороннего финансового диалога продолжаются, сообщается на сайте Минфина Узбекистана.

Российская делегация прибыла в Узбекистан в составе замминистра финансов Сергея Сторчака, замглавы Федеральной налоговой службы Алексея Оверчука, замруководителя Федеральной таможенной службы Тимура Максимова, директора Научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова, руководителей ведущих департаментов Министерства финансов и Федеральной налоговой службы России.

Встречи проходили с участием представителей Национального агентства проектного управления при президенте Узбекистана, Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета, а также с привлечением независимых экспертов.