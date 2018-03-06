Таджикистан уменьшит объем сброса воды за счет продажи энергии Узбекистану

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Таджикистанские энергетики снизят в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций.РИА Новости во вторник в пресс-службе Министерства энергетики и водных ресурсов республики.
Увеличение объемов поставок электроэнергии в этом году позволит уменьшить объемы холостого сброса воды из Нурекского водохранилища. В летний сезон проточность воды на реке Вахш превышает 2 тысячи кубометров в секунду, а на выработку электроэнергии расходуется 700 кубометров, незначительная часть воды идет на заполнение Нурекского водохранилища.
"В этом году планируется экспортировать в Афганистан полтора миллиарда кВт/ч электроэнергии, что на 200 миллионов кВт/ч больше, чем в 2017 году. Между Таджикистаном и Кыргызстаном существует режим обмена электроэнергией в летнее и зимнее время года", — сообщили в пресс-службе.
Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1,304 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Согласно договоренностям, в 2018 году этот показатель планируется увеличить до полутора миллиардов кВт/ч. Сумма экспорта электроэнергии в Афганистан в прошлом году составила 52,3 миллиона долларов.