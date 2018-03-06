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ГЭС

Таджикистан уменьшит объем сброса воды за счет продажи энергии Узбекистану

© Sputnik/ Игорь Агеенко
Экономика
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Увеличение объемов поставок электроэнергии уменьшит объем холостого сброса воды из Нурекского водохранилища

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Таджикистанские энергетики снизят в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций.

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"В текущем году планируется увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны, в том числе в Афганистан, и уменьшить холостой сброс воды. Ежегодный холостой сброс воды из водохранилищ ГЭС Таджикистана эквивалентен более чем 6 миллиардам кВт/ч электроэнергии. В прошлом году объем холостого сброса составил более 10 миллиардов кубометров воды", — сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Министерства энергетики и водных ресурсов республики.

Увеличение объемов поставок электроэнергии в этом году позволит уменьшить объемы холостого сброса воды из Нурекского водохранилища. В летний сезон проточность воды на реке Вахш превышает 2 тысячи кубометров в секунду, а на выработку электроэнергии расходуется 700 кубометров, незначительная часть воды идет на заполнение Нурекского водохранилища.

Линии электропередач.
© Sputnik/ Сергей Мальгавко
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Представитель пресс-службы отметил, что в этом году планируется начать поставки таджикской электроэнергии и в Узбекистан, после подписания соответствующих документов между энергетическими компаниями двух стран в рамках визита в Душанбе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 9-10 марта. Ранее энергохолдинг "Барки Точик" заявил, что с Узбекистаном проведены переговоры об экспорте таджикской электроэнергии в размере до полутора миллиардов кВт/ч.

"В этом году планируется экспортировать в Афганистан полтора миллиарда кВт/ч электроэнергии, что на 200 миллионов кВт/ч больше, чем в 2017 году. Между Таджикистаном и Кыргызстаном существует режим обмена электроэнергией в летнее и зимнее время года", — сообщили в пресс-службе.

Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1,304 миллиарда кВт/ч электроэнергии. Согласно договоренностям, в 2018 году этот показатель планируется увеличить до полутора миллиардов кВт/ч. Сумма экспорта электроэнергии в Афганистан в прошлом году составила 52,3 миллиона долларов.

Теги:
гидроэлектростанция, гидроэнергетика, производство энергии, ГЭС, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан



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