Глава Узбекистана и министр финансов России договорились об общих проектах

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра финансов России Антона Силуанова.
Особое внимание уделено вопросам привлечения передового российского опыта, технологий и знаний в вопросах модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля и других направлениях.
Министр финансов России выразил глубокую благодарность за тёплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания
от имени Владимира Путина и Дмитрия Медведева.