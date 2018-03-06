23:27 06 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Узбекистана принял министра финансов России

Глава Узбекистана и министр финансов России договорились об общих проектах

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
17820

Глава Минфина России поделился опытом использования технологий в налоговых и таможенных органах

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра финансов России Антона Силуанова.

Особое внимание уделено вопросам привлечения передового российского опыта, технологий и знаний в вопросах модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля и других направлениях.

Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров
Sputnik / Алексей Дружинин
Замглавы Минфина России рассказал о налоговой системе узбекским коллегам
Обсуждены возможности привлечения финансирования для продвижения совместных проектов, а также взаимодействия в сфере подготовки высоко-квалифицированных специалистов на базе ведущих специализированных учебных заведений России, пишет пресс-служба президента Узбекистана.

Министр финансов России выразил глубокую благодарность за тёплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания
от имени Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Теги:
министр финансов, Министерство финансов России, Антон Силуанов, Шавкат Мирзиёев, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

  • Пожар в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, фото из архива
    Поджигатель

    В Азербайджане задержан пациент Республиканского наркологического центра, устроивший в нем пожар, в результате которого погибли 25 человек.

  • ОАО БелАЗ, архивное фото
    БеЛАЗ идет в прорыв

    Белорусский производителя карьерной техники БелАЗ только за два месяца этого года увеличил экспорт почти на 90%. Основное направление продаж – Россия.

  • Набережная
    Мимоза-тур

    Российские туроператоры посетят абхазский форум-выставку "Визит Апсны", направленный на развитие туризма в республике. Бонус – фестиваль "Цветение мимозы".

  • Заседание парламента Армении
    Шахматная безопасность

    Оппозиция в Армении предлагает оставить в Совбезе страны трех человек – премьера, главу совета попечителей ЕГУ и главу Шахматной федерации. Чем обоснован такой выбор?

  • Муниципальные выборы в Риге 2017
    "Русским хакерам" назло

    Хакеры не смогут повлиять на подсчет голосов в ходе парламентских выборов в Латвии в октябре, поскольку подсчет голосов будет проводиться вручную.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Опередить Россию

    Литва опасается, что Россия выйдет из энергокольца БРЭЛЛ раньше прибалтийских стран и призывает своих партнеров активизироваться.

  • Заседание ЦИК РФ
    Все готово!

    Приднестровье готово к предстоящим выборам президента России и справится с количеством желающих проголосовать.

  • Пенсионерка, иллюстративное фото
    На пенсию как на работу

    Демографические проблемы Эстонии заставляют правительство задумать над улучшением ситуации на рынке труда путем привлечения на него пожилых людей.

  • Станислав Черчесов
    Добро пожаловать

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своей команде и о том, что хочет всех пригласить в Осетию, хотя она и далеко от городов-организаторов чемпионата мира.

  • Стюардесса спускается по трапу самолета, архивное фото
    Взлет запрещен

    Казахстан не намерен пускать еще одного российского авиаперевозчика на маршруты Астана-Москва и Алматы-Москва, опасаясь конкуренции.

  • Сотрудники полиции. Архивное фото
    Полицейская А…

    Кыргызстан станет членом Международной полицейской ассоциации, что позволит республиканским милиционерам ознакомиться с международным опытом.

  • Водохранилище Вахш на реке Нурх
    Меньше да больше

    Таджикистан снизит в летний сезон этого года объемы холостого сброса воды из водохранилищ гидроэлектростанций и увеличит продажу электроэнергии в Узбекистан и Афганистан

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Седьмой всероссийский турнир Гусиные бои в посёлке Дубна Тульской области
Только пух летит: гусиные бои в Тульской области
Путин и Инфантино сыграли в футбол
Легенды футбола и Владимир Путин отчеканили мячом 100 дней до начала ЧМ‍
Узбекистан открывает границу с Таджикистаном
КПП на границе с Таджикистаном снова открыты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054