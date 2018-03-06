Узбекистан и Таджикистан договорились о поставках электричества

Электроэнергия из Таджикистана будет поставлять в объеме до 1,5 миллиарда кВт/ч, этому предшествовали работы по подготовке пяти линий электропередачи для восстановления энергосистемы

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан достигли договоренностей о поставках электрической энергии, сообщает корреспондент Sputnik.

Соглашения были достигнуты в ходе заседания рабочей комиссии по выполнению пунктов протокола заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

АО "Узбекэнерго" и Министерство энергетики и водного хозяйства Таджикистана договорились о поставке электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан в объеме до 1,5 миллиарда кВт/ч по взаимовыгодным технико-экономическим условиям в период вегетации 2018 года.

© Sputnik/ Игорь Агеенко Таджикистан уменьшит объем сброса воды за счет продажи энергии Узбекистану

"Поставка электрической энергии из Таджикистана в Узбекистан на зимний период 2018-2019 годов будет рассматриваться дополнительно", — отметили в "Узбекэнерго".

Напомним, что в прошлом году Узбекистан завершил работы по подготовке пяти линий электропередачи для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана. Это четыре линии напряжением 220 и одна линия 500 кВ.

Все эти меры предпринимаются в рамках восстановления работы так называемого единого энергетического кольца в Центральной Азии. Оно было создано еще при Советском Союзе и позволяло Узбекистану, Казахстану, Таджикистану и Кыргызстану пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества. Однако после распада СССР система постепенно потеряла свое значение из-за разногласий между государствами.

Ранее Узбекистан также заявил об окончании работ на двух ЛЭП и готовности осуществлять транзит электричества из Туркменистана по своей территории в другие страны Центральной Азии и Афганистан.