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Автобусы SAZ HD 50, производимые Самаркандским автомобильным заводом

Автобусы из будущего: "Узавтотранс" не поскупится на инновации

tashtrans.uz
Экономика
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Планируется, в частности, внедрить единую автоматизированную систему оплаты за проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования, так как пока лишь установлено несколько пилотных валидаторов в нескольких автобусах

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане утверждена Программа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему управления автомобильным транспортом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

Документ предусматривает выделение 90 миллиардов сумов на внедрение важных элементов современной интеллектуальной транспортной системы. Эти средства пойдут на реализацию трех крупных проектов.

В частности, планируется наконец-то приступить к внедрению единой автоматизированной системы оплаты за проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования. Этот проект в различных версиях обсуждается уже последние лет пять, однако дальше установки пилотных валидаторов в нескольких автобусах и на станциях метро в столице дело не пошло.

Люди спускаются в метрополитен в Ташкенте
© Sputnik/ Всеволод Тарасевич
Ташкентское метро внедрит систему бесконтактной оплаты до конца 2018 года
Другое направление — формирование и внедрение автоматизированной системы мониторинга за осуществлением пассажирских перевозок общего пользования в режиме онлайн с интеграцией ее с системами экстренных служб. Здесь у республики есть определенные успехи.

Сегодня все автобусы Ташкента уже оснащены системами GPS-слежения, информация с которых поступает в единый центр. Также эта система активно внедряется в областных центрах. Теперь нужно будет объединить все эти отдельные элементы в единую базу, оснастить слежением и частных перевозчиков.

Третий планируемый проект — создание информационных систем для автоматизации деятельности Агентства "Узавтотранс". По мнению экспертов, они позволят повысить оперативность и качество выполнения возложенных на агентство задач и функций, а также расширить перечень оказываемых интерактивных государственных услуг.

Помимо реализации этих проектов параллельно будет проводиться работа по созданию и внедрению системы централизованного диспетчерского контроля и управления за всем перевозочным процессом, а также деятельностью автовокзалов и автостанций.

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Теги:
Узбекистан, Общество



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