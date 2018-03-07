В Узбекистане появятся спецпосты по контролю веса грузовиков

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане в ближайшей перспективе будет реализован ряд мер по созданию системы весогабаритного контроля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на постановление главы государства.

В частности, планируется организовать стационарные и передвижные посты весогабаритного контроля на крупных трассах международного значения. Часть их них будет работать в автоматическом режиме, отправляя информацию в единый центр сбора информации.

Появление постов обусловлено тем, что недобросовестные грузоперевозчики часто пользуются отсутствием централизованной системы весогабаритного контроля и нарушают правила, разрушая дороги.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Мой до дыр: ташкентских застройщиков обязали мыть колеса грузовиков

Сегодня через территорию республики проходят около 20 международных транспортных маршрутов и направлений в Россию, ЕС, Кавказ, Афганистан, Пакистан, Иран, Турцию и КНР.

Огромный поток грузовых автомобилей серьезно влияет на качество узбекских дорог. Под воздействием жаркого климата асфальт под колесами тяжелогруженых машин превращается в гармошку. Поэтому в стране активно переводят дороги с осевой нагрузки с текущих 10 на 13 тонн, а также используют в строительстве цементобетон.

Еще один важный момент — Узбекистан с 1 марта 2018 года разрешил свободный транзит по своей территории алкоголя и табачной продукции автомобильным транспортом. Данные нововведения, по словам экспертов, послужат серьезным толчком для дальнейшего увеличения объемов транспортных перевозок.