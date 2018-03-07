Производители водки, пива и сигарет оплатят развитие спорта в Узбекистане

Производители пива заплатят по 2 тысячи сумов за каждый декалитр выпущенной продукции, производители водки — по 5 тысяч сумов, производители табачной продукции — по 1 тысяче сумов за каждую выпущенную тысячу сигарет

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июня 2018 года вводится так называемый спортивный сбор, который будут уплачивать производители табачной продукции, а также пива и водки, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это нововведение предусмотрено постановлением президента Узбекистана.

© Sputnik/ Владимир Песня В Узбекистане появится свободная экономическая зона "Спорт"

Теперь производители пива должны будут платить по 2 тысячи сумов за каждый декалитр выпущенной продукции, производители водки — по 5 тысяч сумов, а производители табачной продукции — по 1 тысяче сумов за каждую выпущенную тысячу сигарет.

Все эти средства будут поступать в ведение Фонда развития физической культуры и спорта. Детальный порядок исчисления и уплаты этих сборов Минфин и Государственный налоговый комитет должны утвердить до 10 апреля этого года.

При этом в Узбекистане сегодня полностью запрещена реклама алкогольной и табачной продукции, под которой понимается любой напиток с содержанием доли этилового спирта более полутора процентов, произведенный с использованием коньячного или ректификованного этилового спирта и виноматериалов.

В стране также запрещена пропаганда употребления алкогольной продукции, то есть действия, направленные на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов или художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, а также формирующих у личности представление о безвредности его употребления.

Более того, алкогольную и табачную продукцию запрещено употреблять в общественных местах.