Женщины Узбекистана представили свои инновационные проекты на суд жюри

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Преподаватель Бухарского колледжа нефти и газа Садокат Сидикова победила в номинации "Самый рентабельный инновационный проект, направленный на развитие образования" первого республиканского конкурса "100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана", сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

© Foto: ФАО / Вячеслав Оселедко (Vyacheslav Oseledko) Каждая четвертая женщина в СНГ сталкивалась с дискриминацией на работе

Мероприятие, организованное Комитетом женщин Узбекистана и проектом ПРООН "Расширение прав и возможностей женщин для участия в государственном управлении и повышения их активности в социально-экономической жизни", объединило представительниц экономики и научной сферы. Нефтегазовый сектор представляли шесть конкурсанток, принимавшие участие в районных, городском и республиканском этапах.

Сидикова представила на конкурс мультимедийное учебное пособие по технологии переработки нефти и газа. Используемая ей образовательная технология в сфере переработки нефти и газа рекомендована для практического применения на других учебных площадках профильного направления.