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Самолет Ил-114-100

От винта: "Узбекистон хаво йуллари" заменит Ил-114 на Airbus А-320

© Sputnik/ Сергей Гавриленко
Экономика
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Выведенные из эксплуатации самолеты будут реализовываться частным инвесторам и компаниям.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" планирует к маю завершить эксплуатацию парка семи самолетов Ил-114-100 российской разработки и увеличить закупки европейских А-320, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

"Есть график поэтапного вывода из эксплуатации всех семи Ил-114-100 авиакомпании до конца апреля этого года", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, решение связано с унификацией авиапарка "Узбекистон хаво йуллари" и повышением рентабельности ее деятельности.

Он уточнил, что вместо Ил-114 планируется закупить Airbus А-320, а выведенные из эксплуатации самолеты будут реализовываться частным инвесторам и компаниям.

Сейчас национальная авиакомпания эксплуатирует семь самолетов Ил-114-100, которые были собраны на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. Чкалова" (ТАПОиЧ) в 2006-2013 годах. Планировалось, что Ил-114 полностью заменят парк самолетов советского производства, используемый на ближнемагистральных линиях "Узбекстон хаво йуллари".

Рабочая поездка вице-премьера Д. Рогозина в Узбекистан
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Рогозину в Ташкенте показали мощности для производства Ил-114
Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Объединенная авиастроительная корпорация начала программу модернизации Ил-114, чтобы обеспечить российские авиакомпании машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров. Поставки Ил-114-300 планируется начать в 2020–2021 году. Производство будет налажено на заводах самолетостроительной корпорации "МиГ" — "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан в октябре 2017 года заявил, что российские специалисты рассмотрят возможность вхождения Ташкентского механического завода в кооперации по самолету Ил-114.

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Теги:
Ил-114, Узбекистон хаво йуллари, Дмитрий Рогозин, Воздушный транспорт



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