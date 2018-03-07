От винта: "Узбекистон хаво йуллари" заменит Ил-114 на Airbus А-320

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" планирует к маю завершить эксплуатацию парка семи самолетов Ил-114-100 российской разработки и увеличить закупки европейских А-320, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
"Есть график поэтапного вывода из эксплуатации всех семи Ил-114-100 авиакомпании до конца апреля этого года", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение связано с унификацией авиапарка "Узбекистон хаво йуллари" и повышением рентабельности ее деятельности.
Он уточнил, что вместо Ил-114 планируется закупить Airbus А-320, а выведенные из эксплуатации самолеты будут реализовываться частным инвесторам и компаниям.
Сейчас национальная авиакомпания эксплуатирует семь самолетов Ил-114-100, которые были собраны на ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. Чкалова" (ТАПОиЧ) в 2006-2013 годах. Планировалось, что Ил-114 полностью заменят парк самолетов советского производства, используемый на ближнемагистральных линиях "Узбекстон хаво йуллари".
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан в октябре 2017 года заявил, что российские специалисты рассмотрят возможность вхождения Ташкентского механического завода в кооперации по самолету Ил-114.