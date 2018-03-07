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В Узбекистане откроется первый узбекско-российский бизнес-инкубатор

© Pixabay/ antonin77
Экономика
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Тема:
Узбекско-российские отношения (19)
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Запуск подобных проектов будет способствовать развитию предпринимательства среди молодежи, а также укреплению узбекско-российских связей. Подобные совместные структуры республика намерена запустить вместе с Турцией и Южной Кореей.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В этом году в Узбекистане заработает первый узбекско-российский бизнес-инкубатор для молодежи, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в среду в рамках узбекско-корейского бизнес-форума сообщил заместитель председателя Союза молодежи Узбекистана Камолиддин Бекназаров.

По его словам, данная инициатива предусмотрена в рамках заключенного между Союзом молодежи Узбекистана и Российским союзом молодежи меморандума.

"Согласно заключенному меморандуму между Союзом молодежи Узбекистана и Российским союзом молодежи в 2018 году запланирован запуск первого узбекско-российского бизнес-инкубатора", — сообщил он в ходе своего выступления на бизнес-форуме.

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Кроме того, Бекназаров проинформировал и об открытии российско-узбекского Центра молодежного туризма. Все это будет способствовать не только укреплению молодежного предпринимательского движения в республике, но и развитию межгосударственных связей.

В доказательство сказанному зампред Союза молодежи республики отметил, что соответствующая работа в этом направлении ведется не только с Россией, но, в частности, с Турцией и Кореей.

"Для повышения квалификации в апреле этого года 100 молодых предпринимателей из Узбекистана при содействии Союза молодежи отправятся на обучение в Турцию. Также в настоящее время ведется работа по укреплению связей между молодежными организациями нашей страны и Республики Корея в сфере предпринимательства", — поделился Бекназаров.

Работа коворкинг-центра
© Sputnik/ Евгений Самарин
В регионах Узбекистана создадут центры для реализации молодежных проектов
Отметим, что на сегодняшний день в Узбекистане проживает свыше 96,7 тысячи молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет. С учетом этого при Союзе молодежи создан Республиканский центр поддержки молодежного предпринимательства. В рамках деятельности центра во всех регионах налажена система оказания поддержки молодым бизнесменам.

За время своей работы региональные подразделения Союза молодежи оказали поддержку более 4,4 тысячи молодым предпринимателям в организации бизнеса. Из них 1265 человек получили льготные кредиты в размере более 22 миллиардов сумов. Это позволило создать около пяти тысяч рабочих мест.

Тема:
Узбекско-российские отношения (19)
Теги:
Союз молодежи Узбекистана, Россия, Узбекистан, Бизнес-финансы



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