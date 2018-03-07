В Узбекистане запретят бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах

Отказ от бесплатных одноразовых полиэтиленовых пакетов в республике будет проходить поэтапно. С января 2019 года запретят ввоз и производство пакетов толщиной менее 15 микрон, а с 2020 года - под запрет попадут и более плотные одноразовые пакеты.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года планируется ввести ряд ограничений, направленных на уменьшение использования пластиковых пакетов, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом постановления главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию системы санитарной очистки".

Сегодня в стране сложилась ситуация, когда массовая бесплатная выдача пластиковых пакетов во всех без исключения магазинах и торговых центрах привела к тому, что страна практически погрязла в полиэтиленовом мусоре.

Поэтому в документе предлагается запретить с 1 января 2019 года бесплатную выдачу пакетов из полимерных пленок, а также включение их стоимости в цену реализуемого товара и продажу ниже себестоимости.

Кроме того, с 1 января 2019 года планируется запретить изготовление и ввоз в республику пакетов, используемых для расфасовки товаров в сфере торговли, толщиной менее 15 микрон и емкостью менее 5 литров. При этом с 1 января 2020 года будет запрещено изготовление и ввоз в Узбекистан пакетов, толщиной менее 50 микрон и емкостью менее 10 литров.

Исключение составят пакеты емкостью до 1 литра, не имеющие ручек и нанесенных рекламных и информационных логотипов, являющихся неотъемлемой частью упаковки сыпучих, либо не имеющих твердой консистенции продуктов, а также реализуемых в розничных сетях рулонами не менее 50 штук для пользования в быту.

Таким образом, с 1 января 2020 года в стране будет введен полный запрет на одноразовые пакеты. После этого срока торговые точки смогу продавать только многоразовые пластиковые пакеты толщиной более 50 микрон.

Кроме того, с 1 января 2019 года всех производителей и заказчиков пакетов обяжут наносить на них специальные матричные коды для считывания сканерами контрольно-кассовых машин торговых точек.

Государство также планирует предоставить ряд льгот и преференций предприятиям-инициаторам проектов по производству биоразлагаемых полимерных материалов для расфасовки и упаковки товаров.