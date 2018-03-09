Первое заседание таджикско-узбекского Делового совета прошло в Душанбе

В работе заседания участвовали председатели и члены национальных частей Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, министерств и ведомств двух стран, 120 представителей малого и среднего бизнеса

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Первое заседание Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана прошло в Душанбе накануне государственного визита президента Шавката Мирзиёева, сообщает Sputnik Таджикистан.

В работе заседания участвовали председатели и члены национальных частей Совета предпринимателей Таджикистана и Узбекистана, министерств и ведомств двух стран, 120 представителей малого и среднего бизнеса.

Как было отмечено в ходе заседания Делового совета, обе страны выступают за дальнейшее развитие торгово-экономических связей и взаимной торговли.

Участники заседания подчеркнули, что расширение сотрудничества между двумя странами является одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана и Узбекистана.

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По итогам встречи был подписаны протокол, предусматривающий подготовку плана мероприятий по дальнейшей активизации участия представителей малого бизнеса и среднего бизнеса и частного предпринимательства двух стран, а также более 20 двусторонних торгово-экономических и инвестиционных документов.

Следующее заседание Делового совета пройдет в Ташкенте во второй половине 2018 года.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9-10 марта находится в Душанбе с государственным визитом, по итогам которого ожидается принятие совместного заявления президентов, подписание договора об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, соглашения о взаимных поездках граждан и других документов — всего более 25.

Также запланированы бизнес-форум и национальная промышленная выставка Узбекистана, планируется заключение контрактов и соглашений о сотрудничестве в различных отраслях экономики. Вечером в субботу состоится большой концерт с участием мастеров искусств двух стран.