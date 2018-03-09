Узбекистан профинансирует экспорт своих товаров в Таджикистан

Документ подписан в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Государственный сберегательный банк Таджикистана "Амонатбонк" подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере торгового финансирования, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ подписан в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в соседнюю страну 9 марта 2018 года.

Соглашение предусматривает финансирование сделок, связанных с экспортом товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан. В рамках предоставляемой кредитной линии предполагается реализация проектов торгового финансирования с целью увеличения экспорта узбекских товаров и услуг в различных отраслях промышленности.

В первую очередь это касается текстильной индустрии, производства стройматериалов, пищевой и бытовой химии, сельскохозяйственной промышленности, а также электротехнической, автомобильной, химической отрасли.

Кроме того, между двумя банками заключен Межбанковский договор об установлении корреспондентских отношений. Он направлен на укрепление сотрудничества и дальнейшее развитие и совершенствование системы межбанковских расчетов.

Отметим, что начавшийся сегодня государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан продлится до 10 марта включительно. Всего планируется подписать свыше 25 документов, нацеленных на развитие и укрепление сотрудничества в различных сферах.

Так, стороны рассмотрят вопросы развития двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, а также региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес.