13:36 10 Марта 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Деньги

В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные доллары

© Sputnik/ Владимир Сергеев
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (73)
129750

Власти республики вводят дополнительные меры по повышению доступности банковских услуг

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.

Так, до 1 апреля текущего года будет внедрен механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.

При этом в документе отмечается, однако, что выдача денег будет производиться в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Также до 1 апреля будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады
в иностранной или национальной валюте.

Купюры евро разного номинала
© Sputnik/ Владимир Трефилов
В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (73)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

  • Газовый вентиль, фото из архива
    Газовый гарант

    Германия готова предоставить кредитную гарантию на крупный займ Азербайджану в немецком банке для обеспечения поставок газа.

  • Бобруйская юность у Рыбки была боевой: Настя с Ольгой в клубе
    Не золотая Рыбка

    Подруга бобруйской соблазнительницы олигархов Насти Рыбки рассказала, как она познакомилась с Алексом Лесли, добралась до Дерипаски и для чего ей вся эта шумиха.

  • Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по оказанию содействия в подготовке к выборам Президента Российской Федерации в марте 2018
    Полное содействие!

    Глава Абхазии Рауль Хаджимба поручил чиновникам республики тщательно подготовиться к выборам президента России.

  • Генерал-полковник Анатолий Сидоров
    Не отнимайте столицы!

    Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров призвал Армению и Азербайджан не "отнимать друг у друга столицы".

  • Урна для голосования на выборах в местные самоуправления
    Язык агитации

    Латвийские депутаты предлагают законодательно закрепить положение о том, что агитация должна вестись исключительно на государственном языке.

  • Запуск ракеты ПВО
    Напуганные "Искандером"

    Глава литовского МИД заявил о необходимости в ближайшее время спланировать как национальные расходы, так и инвестиции НАТО в систему ПВО.

  • Снаряд времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    В самом центре Кишинева – всего в квартале от здания мэрии города – нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

  • Министр обороны Эстонии Юри Луйк
    В поисках защиты

    Министр обороны Эстонии Юри Луйк встретится с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, с которым, помимо прочего, обсудит вклад американцев в оборону республики.

  • МПРИ Южная Осетия
    К работе готовы

    Южная Осетия готова к дальнейшей работе в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, несмотря на срыв последней встречи.

  • Сауль Канело Альварес (слева) и Геннадий Головкин
    Все в силе

    Промоутер Том Леффлер считает преждевременными разговоры об отмене боя между Головкиным и Альваресом из-за положительной допинг пробы последнего.

  • Сотрудник дорожно-патрульной службы оформляет протокол во время рейда. Архивное фото
    Закон суров!

    В Кыргызстане "гаишник" составил протокол на своего коллегу, который припарковал служебное авто в неположенном месте.

  • Мужчина у окна, архивное фото
    Миграционная цель

    Социологи из Санкт-Петербургского университета рассказали, на что мигранты из Таджикистана и Узбекистана чаще всего зарабатывают в России.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Женщины-солдаты израильской армии
Коня на скаку остановит: красавицы-военные в разных странах мира
Как правильно гладить ежиков
Ласку любят все – это и ежику понятно
Миграционная политика Узбекистана
Мигранты на экспорт: кого и как Узбекистан отправит на заработки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054