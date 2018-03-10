В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные доллары

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.
Так, до 1 апреля текущего года будет внедрен механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.
При этом в документе отмечается, однако, что выдача денег будет производиться в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.
Также до 1 апреля будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады
в иностранной или национальной валюте.
Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.