В Узбекистане с апреля начнут продавать наличные доллары

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На портале нормативно-правовых актов опубликован для обсуждения законопроект, разработанный Центральным банком Узбекистана, который предусматривает внедрение механизма снятия на территории страны наличной иностранной валюты с 1 апреля 2018 года.

Так, до 1 апреля текущего года будет внедрен механизм снятия наличной иностранной валюты, приобретенной физическими лицами на международные платежные карты.

При этом в документе отмечается, однако, что выдача денег будет производиться в пределах лимитов, установленных коммерческими банками.

Также до 1 апреля будет внедрена система дистанционного управления счетами физических лиц, обеспечивающая проведение ими операций по купле-продаже иностранной валюты и перевод денежных средств с международных платежных карт на срочные вклады

в иностранной или национальной валюте.

© Sputnik/ Владимир Трефилов В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.