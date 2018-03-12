Самаркандские и казахские бизнесмены займутся разведением овец и туризмом

Представители компании "Умар" побывали на пастбище в Казахстане и предложили скрещивать узбекистанских овец гиссарской породы с овцами эдильбаевской породы, которых можно разводить в любых условиях

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Самаркандская компания "Умар", которая организовала совместный бизнес-проект с предпринимателями из Китая, начала активную работу по налаживанию сотрудничества со странами Центральной Азии.

В частности, установлены деловые контакты с коллегами из Казахстана, готовятся проекты с бизнесменами Таджикистана и Афганистана.

На днях по приглашению деловых кругов Казахстана группа руководящих работников компании "Умар" во главе с президентом компании, известным предпринимателем и меценатом Умаром Раджабовым, посетила соседнюю страну. Во время встреч и переговоров, которые проходили в Южно-Казахстанской области между бизнесменами двух стран, обсуждались вопросы создания совместных предприятий, сотрудничества в области туризма и по ряду других направлений.

Один из предпринимателей, который приглашал У.Раджабова посетить Казахстан для совместного ведения бизнеса, — это руководитель фирмы "Иканбир" Дониш Маннатов из села Старый Икан, расположенного в 20 километрах от Туркестана. Он в беседе с корреспондентом NUZ.UZ отметил, что несколько раз бывал в Самарканде и хорошо знаком с работой компании "Умар".

"В прошлом году, находясь в вашем городе, посетил заводы и строительные площадки компании, познакомился с благотворительной деятельностью ее руководителя. Я убедился, что мы сможем наладить добрые отношения и наш совместный бизнес принесет нам большую выгоду. Исходя из этих соображений, я предложил Раджабову приехать к нам, увидеть наши возможности и приступить к сотрудничеству", — сказал Д.Маннатов.

Стороны вели переговоры по созданию совместного животноводческого комплекса. Гости побывали на пастбище, принадлежащем фирме "Иканбир", и ознакомились с тем, как там налажена работа. Здесь выращиваются овцы эдильбаевской породы. Гостей удивил их гигантский размер — вес животных достигает 110 килограммов и более. Они относятся к мясо-курдючной породе.

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Хозяева подробно ознакомили гостей с достоинствами эдильбаевской породы овец. Оказывается, они хорошо переносят любую погоду и самостоятельно находят себе пропитание даже на самых бедных пастбищах, отличаются высокой мясной и молочной продуктивностью, шерсть с них можно состригать дважды в году. Гости узнали еще об одном достоинстве данной породы овец. Они при скрещивании с другими курдючными породами передают потомству свои признаки. У самаркандских предпринимателей появилась идея о скрещивании эдильбаевской овцы с гиссарской породой, которая распространена в Узбекистане.

Стороны договорились о налаживании сотрудничества в области туризма. "Если мы будем работать в области паломнического туризма, тогда с обеих сторон будет много желающих пользоваться нашей услугой", — сказал Д.Маннатов и в подтверждение своих слов привел следующие аргументы. В городе Туркестане находится мавзолей почитаемого в мусульманском мире святого Ахмада Яссави. Сюда приезжает много паломников из Узбекистана.

Здесь, в свою очередь, немало желающих посетить Самарканд и другие древние города Узбекистана. Их привлекают не только исторические памятники и святыни узбекского народа. Ежегодно тысячи паломников посещают могилы двух из трех великих биев казахского народа Айтеке би и Толе би, которые расположены в Нуратинском районе Навоийской области и Ташкенте соответственно.

В Туркестане самаркандские предприниматели встретились с руководством компании "Нуросман". Они ознакомились с производственными мощностями компании, в том числе мукомольным комбинатом. Комбинат выпускает муку высшего, первого и второго сортов, а также здесь, по словам руководителя компании Ибадуллы Мусабекова, в скором времени будет установлена итальянская линия по производству макаронных изделий.

Предприниматели договорились о следующей схеме сотрудничества. На первом этапе в Самарканд будут поставляться мука и макаронные изделия. В дальнейшем, с учетом реализации товаров, потребностей рынка, будет создано совместное предприятие по производству муки и макаронных изделий.

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Местные бизнесмены рассказали гостям из Самарканда о возможности участия в благоустройстве Туркестана. По их словам, скоро строения, расположенные вокруг мавзолея Ахмада Яссави, будут снесены, и на их месте появятся национальные центры тюркских народов. Каждая тюркская страна сможет сама построить здесь гостиницу, ремесленные мастерские, пункты общественного питания, торговые точки и другие объекты, которые в сочетании с памятниками старины придадут местности исторический колорит и будут служить для привлечения туристов.

Умар Раджабов изъявил готовность построить узбекский центр с привлечением известных строителей и мастеров при положительном решении вопроса о выделении земельного участка.

Б. Нишонкулов отметил, что 2018 год в Казахстане объявлен Годом Узбекистана и это открывает большие возможности для всестороннего развития отношений между двумя странами во всех сферах.

"Наше общественное объединение пригласит гостей из Узбекистана, среди которых будут писатели, поэты, деятели искусств. Совместно будем организовывать праздничные мероприятия, отметим знаменательные даты в истории наших стран", — сказал он и, обращаясь к гостям, подчеркнул, что их приезд смело можно назвать первым из подобных мероприятий.

"В прошлом году в мае в рамках мероприятия под названием "Караван дружбы" 60 человек из нашей области посетили Узбекистан. Тогда нас приняли в компании "Умар", оказали нам большое внимание и даже вручили ключ от квартиры в новом многоэтажном доме. При вручении ключа Умар-ака с искренностью говорил, что квартира будет центром дружбы двух наших народов в Самарканде. В этом году мы намерены организовать несколько поездок в ваш древний и прекрасный город" — сказал Б. Нишонкулов.

Он говорил также о целесообразности участия компании "Умар" в строительстве жилья в Шымкенте, отметив при этом, что готов содействовать в установлении контакта с местными строительными организациями.

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Г.Расулова предложила обратиться к главам администрации Самарканда и Шымкента с просьбой рассмотреть вопрос установления побратимских отношений между двумя городами. Она выразила уверенность, что соглашение о побратимских отношениях приведет к укреплению сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования, медицины, защите окружающей среды. Города будут обмениваться делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками. В итоге укрепятся дружба и взаимопонимание между жителями двух городов.

В конце нельзя не упомянуть о гостеприимстве казахов и о бешбармаке, который был приготовлен специально для гостей с использованием четырех видов мяса — баранины, говядины, конины и верблюжьего мяса, а также казы.