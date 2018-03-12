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Узбекские фирмы получат до ста миллионов долларов в качестве кредита

© pixabay
Экономика
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Средства кредитной линии будут направлены на поддержку торгового финансирования со странами Организации исламского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Госкомитет по инвестициям Узбекистана и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC, входит в структуру Исламского банка развития) подписали рамочное соглашение о предоставлении кредитной линии на 100 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета.

Узбекские сумы
© Flickr/ Chris Price
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"В рамках соглашения ITFC предоставит компаниям из Узбекистана краткосрочные кредиты на сумму 100 миллионов долларов в течение двух лет", — сказал собеседник агентства.

Средства кредитной линии будут направлены на поддержку торгового финансирования со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Соглашение предоставляет возможность доступа к финансово-торговым ресурсам исламских стран для контрактов малого и среднего бизнеса в Узбекистане", — добавили в госкомитете.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. По данным узбекской стороны, к настоящему времени банк выделил республике более 1,4 миллиарда долларов для реализации 26 проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.

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Теги:
Кредит, Госкомитет по инвестициям Узбекистана, Исламский банк развития, Узбекистан



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