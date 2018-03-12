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Табло курса доллара в витрине операционной кассы в Москве

Доллар и евро снова просели по отношению к суму

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (17)
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Центральный банк Узбекистана с 13 марта установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 23,40 сума и составил 8140,06 сума.

Такие данные приводит Центральный банк республики.

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По сравнению с предыдущей неделей официальный курс евро также потерял 28,84 сума и составил 10 030,18 сума.

Рубль опустился на 0,20 сума и стоит 143,37 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (17)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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