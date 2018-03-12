Доллар и евро снова просели по отношению к суму

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 23,40 сума и составил 8140,06 сума.
Такие данные приводит Центральный банк республики.
Рубль опустился на 0,20 сума и стоит 143,37 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.