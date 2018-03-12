Узбекистан заключит экспортные контракты на более чем 28 миллионов долларов

Соглашения о поставках сухофруктов, напитков, кондитерских изделий и другой пищевой продукции планируется подписать по итогам престижной региональной международной выставки Food Expo Greece 2018 в Афинах. Республику на ней представляли 30 субъектов малого и среднего бизнеса.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Узбекистан планирует заключить экспортные контракты и соглашения на свыше чем 28 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были достигнуты в рамках участия республики в выставке Food Expo Greece 2018, которая проходила 10-12 марта в Афинах. Эта площадка является крупнейшей региональной международной выставкой продуктов питания и напитков в Юго-Восточной Европе.

Узбекские производители в составе 30 субъектов малого и среднего бизнеса впервые были представлены на выставке с национальным павильоном. Причем, 12 из них развернули свои стенды. Содействие в организации участия узбекской стороны оказали Торгово-промышленная палата республики, Фонд поддержки экспорта при Нацбанке Узбекистана и Генеральное консульства Узбекистана в Греции.

Так, в рамках договоренностей с иностранной стороной предусматривается экспорт из Узбекистана изюма, грецкого ореха, кураги, миндаля, меда, сушеных овощей, корня солодки, зерновых и бобовых, кондитерских изделий, а также вино-водочной продукции. Кроме того, отдельными соглашениями предусматривается сотрудничество и привлечение новейших мини-технологий.

© Flickr/ UNC - CFC - USFK Узбекистан профинансирует экспорт своих товаров в Таджикистан

В нынешней пятой выставке, которая заняла площадь в 55 тысяч квадратных метров, приняли участие более 1250 экспонентов из 22 стран мира. Всего же мероприятие посетило около 70 тысяч человек, здесь состоялось свыше 15 тысяч встреч в формате В2В.

Узбекистан продемонстрировал зарубежной аудитории свои достижения в таких отраслях как, вино-водочная промышленность, производство сушеных фруктов и овощей, кондитерской продукции, макаронных изделий, биологически-активных добавок и других продуктов питания.

Также в рамках выставки узбекская сторона провела переговоры с представителями бизнеса Греции, Нидерландов, ОАЭ, Чехии, Пакистана, Польши, Азербайджана, Саудовской Аравии и Китая. Особый интерес у производителей из Узбекистана вызвали экспонируемые на стендах зарубежных компаний современные ноу-хау и мини-технологии в сфере производства, переработки и упаковки продовольственных товаров.