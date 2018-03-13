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Варшава

В Варшаве зарегистрирована польско-узбекская ТПП

© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Экономика
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Палата будет организовывать совместные экономические и инвестиционные форумы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Варшаве зарегистрирована польско-узбекская торгово-промышленная палата.

Как пишет ИА "Жахон", ТПП создана для поддержки роста торгово-экономического обмена между странами.

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Председателем совместной ТПП избран польский бизнесмен Петр Козловски, который более 10 лет работает с узбекскими партнерами в сфере текстильной промышленности.

"Совместная ТПП будет представлять интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и другие направления", — цитирует издание слова Козловски.

По его словам, палата будет стремиться сделать совместный польско-узбекский бизнес прозрачным, социально ответственным. Она станет одним из организаторов и активных участников крупных экономических и инвестиционных форумов.

Теги:
бизнес, Польско-узбекская торгово-промышленная палата, ТПП, Варшава



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