В Варшаве зарегистрирована польско-узбекская ТПП

Палата будет организовывать совместные экономические и инвестиционные форумы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Варшаве зарегистрирована польско-узбекская торгово-промышленная палата.

Как пишет ИА "Жахон", ТПП создана для поддержки роста торгово-экономического обмена между странами.

© Sputnik/ Игорь Зарембо Узбекистан заключит экспортные контракты на более чем 28 миллионов долларов

Председателем совместной ТПП избран польский бизнесмен Петр Козловски, который более 10 лет работает с узбекскими партнерами в сфере текстильной промышленности.

"Совместная ТПП будет представлять интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и другие направления", — цитирует издание слова Козловски.

По его словам, палата будет стремиться сделать совместный польско-узбекский бизнес прозрачным, социально ответственным. Она станет одним из организаторов и активных участников крупных экономических и инвестиционных форумов.