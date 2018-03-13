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Крупный системный интегратор из России откроет представительство в Ташкенте

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Экономика
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Компания оказывает ИТ-услуги в Узбекистане с 2006 года и за это время реализовала ряд масштабных проектов для крупных организаций республики

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Один из крупнейших российских системных интеграторов "Инфосистемы Джет" открывает в Ташкенте свое официальное представительство с возможностью ведения коммерческой деятельности Jet Infosystems Central Asia.

Заказчикам из Узбекистана будет доступен полный спектр услуг интегратора в сфере построения и поддержки ИТ-систем различной сложности, а также в области ИТ-консалтинга и компетенций.

Компания начала оказывать ИТ-услуги в Узбекистане в 2006 году и за это время реализовала ряд масштабных ИТ-проектов для крупных организаций республики. В 2018 году количество заявок на самые разные виды ИТ-услуг со стороны локальных заказчиков выросло более чем в восемь раз, поэтому руководство компании решило открыть официальное представительство интегратора Jet Infosystems Central Asia.

"В целом республика демонстрирует активный интерес к инновационным технологиям и новейшим ИТ-решениям, а государственная политика в области ИТ открывает значительный потенциал роста различных отраслей экономики. Уверен, что накопленный за более чем 25-летнюю историю опыт компании, а также экспертиза наших ИТ-специалистов смогут помочь успешно решать самые сложные технологические задачи и будут способствовать цифровой трансформации Узбекистана", — отметил заместитель генерального директора компании, акционер "Инфосистемы Джет" Андрей Самойлов.

"Инфосистемы Джет" работает на ИТ-рынке более 25 лет, являясь одним из крупнейших российских интеграторов. Компания специализируется на комплексных ИТ-решениях и услугах, включающих построение ЦОД (центр обработки данных), вычислительных и программных комплексов корпоративного уровня, проектировании и построении сетевой инфраструктуры, мультимедиа-платформ, систем информационной безопасности (ИБ), а также технической поддержке, аутсорсинге и консалтинге в сфере ИТ. Сейчас интегратор располагает 13 офисами и представительствами на территории РФ и СНГ.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Россия, IT-технологии



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