"Газпром" и "Узбекнефтегаз" намерены создать инновационный центр

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Накануне состоялось первое заседание Совместного координационного комитета между АО "Узбекнефтегаз" и ПАО "Газпром".
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов и зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.
Отмечается, что "Газпром" начал активно изучать геолого-геофизические материалы в качестве перспективных инвестиционных блоков.
Кроме того, разработана концепция инжиниринго-инновационного центра.
Также в 2017 году проведена работа по обмену опытом и повышению квалификации кадров. На предприятиях ПАО "Газпром" прошли обучение и стажировку более 50 сотрудников предприятий, входящих в состав АО "Узбекнефтегаз".
По итогам заседания определены дальнейшие цели рабочих групп и утверждены планы совместной деятельности.