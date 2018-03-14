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"Газпром" и "Узбекнефтегаз" намерены создать инновационный центр

Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Во время официального визита Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года компании подписали соглашение о совместном проведении геологоразведочных работ и о сотрудничестве в области подготовки кадров

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Накануне состоялось первое заседание Совместного координационного комитета между АО "Узбекнефтегаз" и ПАО "Газпром".

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов и зампред правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik/ Стрингер
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Стороны обсудили состояние и результаты проделанной работы в рамках двустороннего сотрудничества, были также заслушаны отчеты рабочих групп и определены приоритетные направления дальнейших действий.

Отмечается, что "Газпром" начал активно изучать геолого-геофизические материалы в качестве перспективных инвестиционных блоков.

Кроме того, разработана концепция инжиниринго-инновационного центра.

Также в 2017 году проведена работа по обмену опытом и повышению квалификации кадров. На предприятиях ПАО "Газпром" прошли обучение и стажировку более 50 сотрудников предприятий, входящих в состав АО "Узбекнефтегаз".

По итогам заседания определены дальнейшие цели рабочих групп и утверждены планы совместной деятельности.

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Теги:
Газпром, Узбекнефтегаз, Узбекистан, Россия



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