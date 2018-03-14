Угроза малому бизнесу: почему таджикские торговцы боятся узбекского импорта

По мнению экспертов, некоторые предприятия Таджикистана действительно могут оказаться под ударом, если товары из Узбекистана будут дешевле

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Недавно глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон заключили соглашения, согласно которым страны начнут активно увеличивать взаимный товарообмен, проводить специализированные выставки-ярмарки и помогать предпринимателям.

Правда, несмотря на общее (и оправданное) ликование в Ташкенте и Душанбе, бизнесмены средней руки, простые торговцы и дехкане задумываются, не навредит ли узбекский импорт их малому бизнесу?

Не снизит ли конкуренция на рынке спрос на товары отечественного производителя?

Sputnik Таджикистан решил спросить у экспертов, насколько справедливы такие опасения.

"Я думаю, рынок какое-то время будет ощущать наряду с позитивными изменениями и негативные последствия. Если узбекские товары будут дешевле таджикских, то под ударом, естественно, окажутся некоторые наши предприятия", — считает политический обозреватель Негматулло Мирсаидов.

Труднее всего придется производителям сельхозпродукции и перекупщикам, которые эту самую продукцию и реализуют.

© Sputnik / Амир Исаев Продукция на любой вкус: как проходит выставка узбекских товаров в Душанбе

Впрочем, это коснется далеко не всех. По словам Мирсаидова, у дехкан есть еще время подумать над тем, стоит ли переориентировать свой маленький бизнес и выращивать на полях овощи, которые не идут на экспорт в Узбекистане.

Речь идет о традиционно "северных" культурах — картошке и луке.

Как ни странно, конкуренция среди аграриев может даже оказаться полезной для обеих республик. В последние годы товары из Китая постепенно занимают все доступные ниши на рынке, не оставляя шансов таджикским дехканам. И в этой ситуации производители Узбекистана могут потеснить с прилавков фрукты и овощи родом из китайских теплиц.

По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Зарины Дадабаевой, время на подготовку к обилию узбекского экспорта у таджикских сельхозпроизводителей есть.

"Это сложившийся бизнес. Китай может ограниченно сдать позиции, хотя и не сразу. Даже те 27 соглашений, что подписали Рахмон и Мирзиёев, пока остаются только на бумаге. Я думаю, что к тому моменту, как от соглашений появится заметный эффект, рынок вполне успеет перестроиться и каждый займет свою нишу", — пояснила Дадабаева.

Стоит упомянуть и о "несъедобных" дарах таджикских полей — о хлопке. Эксперты полагают, что мягкое "белое золото" все равно останется в цене. Излишки, которые не сможет потребить внутренний рынок, быстро уйдут на экспорт, и узбекские компании никак на ситуацию не повлияют.

В самом же Узбекистане, где национальные производители получат дополнительные рынки и переориентируют свой бизнес, могут вырасти цены на продовольствие. А вот в Таджикистане потребитель, напротив, выиграет от снижения розничной стоимости овощей и фруктов.

В любом случае правительство Таджикистана в конкурентной борьбе не станет сдаваться без боя и отказываться от развития собственной аграрной политики.Так, в конце февраля Международный фонд развития сельского хозяйства выделил республике более 30 миллионов долларов для улучшения уровня жизни жителей семи сельских регионов.

В Минфине Таджикистана отмечали, что цель проекта — в повышении производительности, сокращении потерь урожая и внедрении современных технологий с учетом адаптаций к изменению климата.

Тогда же, в феврале, министр сельского хозяйства Таджикистана Изатулло Саттори поручил принять дополнительные меры для борьбы с саранчой и другими вредными насекомыми и обеспечить в 2018 году повышенный урожай злаковых культур.

Единственный заметный минус в работе профильных ведомств республики — это недостаточное продвижение национальной продукции за рубежом. Так, на недавнюю выставку в Москве "Продэкспо-2018" приехала всего одна фирма из Таджикистана — "Исфарафуд", поставляющая сухофрукты в Россию еще с 2000 года.